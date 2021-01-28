Переговоры с Fight Nights и колкости в соцсетях: как проходит раскрутка боя-реванша Исмаилова с Минеевым

В приоритете у Магомеда Исмаилова бой с Владимиром Минеевым, а не с Александром Шлеменко. Об этом заявил владелец AMC Fight Nights Амир Мурадов. Функционер также рассказал, что в настоящее время промоушен ведёт переговоры с экс-бойцом ACA, а в случае заключения контракта планирует организовать реванш в сентябре. При этом сами оппоненты вновь устроили обмен мнениями в соцсетях. Исмаилов назвал условия, при которых готов сразиться с Минеевым, а тот, в свою очередь, упрекнул соперника в попытке избежать боя.

Поединок между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым можно смело назвать одним из самых ожидаемых в российских смешанных единоборствах в 2021-м. Разговоры о проведении ответной схватки ходили на протяжении всего последнего года и в ближайшие дни данный вопрос может быть окончательно решён. Как сообщил владелец AMC Fight Nights Амир Мурадов, в настоящее время промоушен ведёт активные переговоры с Лысым хищником, а в случае подписания контракта, в кратчайшие сроки объявит об организации реванша.

По словам Мурадова, он лично взял на себя переговоры с Исмаиловым, так как является его близким другом, отметив, что глава промоушена Камил Гаджиев не принимал участия в данном процессе. Владелец AMC Fight Nights рассказал, что в настоящее время Магомед взял время на раздумья и в ближайшие дни должен определиться, где именно он намерен продолжить карьеру.

«Они (переговоры. — RT) реально идут и довольно-таки долго уже проходят. Залежался Магомед с ответом… Обсуждаем бой с Минеевым. После турнира ACA, когда он дрался со Штырковым, уже должен был с ним обговорить, как двигаться дальше. Мы должны планировать поединок — когда мы его сделаем. Всё оттягивалось: то я улетал, то он был в Махачкале. Всё никак не могли увидеться. У него незаконченное дело с ACA. Поэтому вчера я дождался, пока он поехал разговаривать с руководством… Сейчас два — три дня и будет точный ответ от Магомеда — двигается он с ACA или будет драться у нас», — заявил Мурадов в интервью журналисту Александру Лютикову.

Исмаилов подписал контракт с ACA в начале 2019 года и провёл по нему четыре поединка за два года, в каждом из которых одержал победу. Боец поочерёдно взял верх над Вячеславом Василевским, Артёмом Фроловым и Александром Емельяненко, а в декабре 2020 года выиграл единогласным решением у Ивана Штыркова. Для Магомеда данная битва стала последней по соглашению с промоушеном.

Сразу по окончании сражения со Штырковым в СМИ стал обсуждаться возможный реванш между Исмаиловым и Минеевым. Этому способствовали и сами бойцы, регулярно обменивавшиеся колкостями как в интервью, так и в социальных сетях. Постепенно всё это стало напоминать процесс раскрутки, когда оба спортсмена пытаются всеми силами подогреть интерес к будущему противостоянию. Апогеем же стал инцидент на шоу AMC Fight Nights Winter Cup, по ходу которого Магомед и Владимир устроили потасовку в клетке.

Примечательно, что на протяжении нескольких месяцев в прессе также широко обсуждалась возможная организация схватки между Исмаиловым и Александром Шлеменко. Сам Магомед неоднократно изъявлял желание помериться силами с экс-чемпионом Bellator, но в ACA не были заинтересованы в этом. В частности, об этом заявлял глава лиги Алексей Яценко.

При этом в Fight Nights неоднократно говорили, что готовы устроить бой Исмаилова со Шлеменко, а на днях перспектива проведения данной схватки стала вырисовываться ещё более чётко. Контракт на одно выступление с организацией подписал партнёр Александра по команде и экс-чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков, что можно было расценить как дополнительное подспорье в вопросе привлечения Шторма.

Но как заявил Мурадов, в последнее время Исмаилов изменил своё мнение и полностью сосредоточился на реванше с Минеевым. По его словам, боец не оставил идею сразиться со Шлеменко, но уже не считает её приоритетной.

«Магомед хочет бой с Владимиром. После всего, что произошло, они лично переписывались. Хотели увидеться раз на раз. Я поговорил. Сказал, что это было бы нелепо. Всё же они спортсмены… Если контракт будет подписан, то поединок пройдёт в сентябре… Мага дрался четыре боя без отдыха. Готовился без перерыва, плюс медиа составляющая. Кроме того, к этому времени, возможно, будут послабления в связи с пандемией. Можно будет собрать болельщиков», — предположил Мурадов.

Глава AMC Fight Nights также подтвердил, что суммарный гонорар Исмаилова за ответный поединок с Минеевым может составить те самые 30 млн рублей, о которых недавно говорил сам боец. Он назвал это самым ожидаемым сражением в российских ММА и выразил уверенность, что переговоры с Владимиром пройдут без особых проблем.

Правда, в этом вряд ли кто-то сомневался. Минеев уже длительное время делает всё возможное, чтобы встретиться в клетке с Исмаиловым и не стесняется откровенных провокаций. Достаточно вспомнить, как он бросил вызов Магомеду по окончании турнира памяти Абдулманапа Нурмагомедова, в главной битве которого взял верх над чемпионом GFC в среднем весе Дауреном Ермековым.

При этом на днях противники вновь устроили обмен мнениями в социальных сетях. Первым выступил Исмаилов, опубликовавший видеозапись на своей странице в Instagram. Он в очередной раз напомнил хронологию их противостояния и рассказал, при каком условии готов на реванш.

«Я когда-то сказал, что этого не будет. Я не люблю бросаться словами на ветер. Я дал слово, что этого противостояния не будет, но есть один нюанс. Если Владимир Минеев на один час останется со мной в каком-нибудь помещении, пусть кто-нибудь снаружи закроет ключами эту дверь и засечёт ровно один час. В комнате или любом помещении будем только мы один час. Когда мы выйдем оттуда, мы никому ничего рассказывать и объяснять не будем. Все, что было в комнате, останется в комнате. Но с момента, как мы выйдем, назначайте дату, и давайте драться. Зайдём в клетку и порешаем вопрос», — заявил Исмаилов.

Реакция Минеева не заставила себя долго ждать. Чемпион AMC Fight Nights расценил заявление как Исмаилова как попытку избежать дуэли с ним и заверил, что не собирается идти на поводу у бывшего оппонента.

«Пост Исмаилова о заточении в комнате и всё, что было сказано для того, чтобы не выйти со мной в клетку, считаю его официальным отказом от боя. Всем уже ясно, драться со мной по-честному он не будет. А играть в его гнусные игры я не собираюсь, и так понятно, что за мной не заржавеет. Пусть Мага уже определится, кто он: герой индустрии единоборств или типа гангстер», — написал Минеев.