Исмаилов эмоционально отреагировал на объявление боя с Минеевым

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов сообщил, что его конфликт с соотечественником Владимиром Минеевым давно вышел за рамки спорта.

«Побью его в бою, а после боя настигну! Когда я предложил ему уединиться со мной раз на раз, то хотел, чтобы все увидели, насколько он не мужчина. Я ведь не сомневался, что он струсит и откажется! Каждый получит своё сполна, а бой — это всего лишь спорт! Минеев давно вышел за рамки спорта! Когда всё порешаю с Вовой, то, наверное, Камилу Гаджиеву тоже разок втащу», — написал в Instagram Исмаилов.

Исмаилов и Минеев устроили драку на турнире по смешанным единоборствам в Москве в декабре 2020 года. Их поединок пройдёт в сентябре на турнире организации AMC Fight Nights. Это будет их повторный бой. Первый в 2018 году завершился вничью.

Камил Гаджиев является президентом промоушена AMC Fight Nights.

Ранее сообщалось, что Исмаилов проведёт реванш с Минеевым в сентябре.