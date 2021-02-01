Исмаилов эмоционально отреагировал на объявление боя с Минеевым
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«Побью его в бою, а после боя настигну! Когда я предложил ему уединиться со мной раз на раз, то хотел, чтобы все увидели, насколько он не мужчина. Я ведь не сомневался, что он струсит и откажется! Каждый получит своё сполна, а бой — это всего лишь спорт! Минеев давно вышел за рамки спорта! Когда всё порешаю с Вовой, то, наверное, Камилу Гаджиеву тоже разок втащу», — написал в Instagram Исмаилов.
Исмаилов и Минеев устроили драку на турнире по смешанным единоборствам в Москве в декабре 2020 года. Их поединок пройдёт в сентябре на турнире организации AMC Fight Nights. Это будет их повторный бой. Первый в 2018 году завершился вничью.
Камил Гаджиев является президентом промоушена AMC Fight Nights.
Ранее сообщалось, что Исмаилов проведёт реванш с Минеевым в сентябре.