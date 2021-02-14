Исмаилов объявил о своём уходе из ACA

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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов сообщил о завершении своего сотрудничества с промоушеном ACA.
Исмаилов объявил о своём уходе из ACA
  • РИА Новости

«Это был мой крайний выход в клетку ACA. Хочу выразить благодарность Маирбеку Хасиеву и Заирбеку Хасиеву, а также всем сотрудникам лиги. Это было славное время и яркий путь. Мой следующий выход — AMC Fighter Club. Ждёте шоу? Я вроде как обещал, что не дам вам скучать. Мой друг Ясуби Эномото — сумасшедший импровизатор, всё на ходу. Спасибо, это было круто», — написал Исмаилов в своём Instagram.

34-летний Исмаилов провёл четыре поединка под эгидой ACA, во всех он одержал победу. В общей сложности в его послужном списке 17 побед, два поражения и одна ничья в смешанных единоборствах.

Ранее сообщалось, что Шлеменко может сразиться с победителем боя Минеев — Исмаилов.

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