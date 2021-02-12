Шлеменко может сразиться с победителем боя Минеев — Исмаилов

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко заявил, что может провести бой с победителем поединка между соотечественниками Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым.

«Да, это было бы интересно. Я бы хотел до их боя провести два-три поединка, а в конце года можно было бы провести бой с победителем», — приводит слова Шлеменко ТАСС.

Проведение реванша между Исмаиловым и Минеевым запланировано на сентябрь, но контракт на бой ещё не подписан.

Первый поединок между этими бойцами состоялся в 2018 году и завершился вничью.

Ранее сообщалось, что Минеев сомневается в том, что бой с Исмаиловым состоится.