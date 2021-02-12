Шлеменко может сразиться с победителем боя Минеев — Исмаилов
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«Да, это было бы интересно. Я бы хотел до их боя провести два-три поединка, а в конце года можно было бы провести бой с победителем», — приводит слова Шлеменко ТАСС.
Проведение реванша между Исмаиловым и Минеевым запланировано на сентябрь, но контракт на бой ещё не подписан.
Первый поединок между этими бойцами состоялся в 2018 году и завершился вничью.
Ранее сообщалось, что Минеев сомневается в том, что бой с Исмаиловым состоится.