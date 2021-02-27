Исмаилов рассказал о первой встрече с Емельяненко после их боя на ACA 107

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Российский боец смешанного стиля Магомед Исмалов рассказал о первой встрече с соотечественником Александром Емельяненко после их поединка на ACA 107.
Исмаилов рассказал о первой встрече с Емельяненко после их боя на ACA 107
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«До этого я пытался с ним встретиться, но были определённые проблемы. То есть я был открыт к этой встрече, но кое-какие обстоятельства мешали нам это сделать. Но теперь, я думаю, всё нормально — теперь нам нужно посидеть и провести время», — цитирует Исмаилова «Спорт-Экспресс».

Он также допустил, что их противостояние могло негативно повлиять на 39-летнего спортсмена, но Исмалов надеется, что они сгладят все раны, которые нанесли друг другу. Он также заявил, что не планирует реванш с Емельяненко.

«Мне дважды не повезёт. Саша — очень опасный боец. С Емельяненко — уже только чай с тортиком», — добавил Исмалов.

Исмаилов одержал победу над Емельяненко нокаутом на турнире ACA 107 в июле.

Ранее Александр Емельяненко заявил, что не намерен завершать карьеру.

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