Александр Емельяненко заявил, что не намерен завершать карьеру

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко признался, что пока не задумывался над завершением карьеры.

«Сколько планирую ещё боёв провести? Ещё много, я не думаю об этом. Молодой ещё. Без травм, полон сил, полон энергии. Я готов драться ещё долго. После боя с Магомедовым у меня не было никаких проблем с коленом. Это враньё», — цитирует Емельяненко «Чемпионат».

По его словам, ему необходимо два месяца, чтобы набрать оптимальную форму, после чего он готов выйти на бой с любым соперником. При этом он подчеркнул, что ему не особо важен вид единоборств.

Последний раз Емельяненко дрался в июле 2020 года на турнире ACA c Магомедом Исмаиловым. Тогда он потерпел поражение.

Ранее сообщалось, что Емельяненко встретился с Исмаиловым на АСА 118.