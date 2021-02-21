Рекордный нокаут Льюиса, победа Куницкой и 15-е поражение Олейника: чем запомнился UFC Vegas 19

21 февраля в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Vegas 19. В главном поединке вечера Деррик Льюис досрочно победил Кёртиса Блэйдса и повторил рекорд Абсолютного бойцовского чемпионата по числу нокаутов. Яна Куницкая решением судей взяла верх над Кетлин Виерой, а Алексей Олейник в первом раунде уступил Крису Даукасу. Главные события шоу — в материале RT.

UFC Vegas 19 вряд ли имел шансы войти в число самых ожидаемых турниров не только всего года, но даже его первой половины. В программе не оказалось титульных поединков, да и в целом состав участников был не самым звёздным. Правда, без интересных событий он всё же не остался. Одно из них произошло ещё во время взвешивания, когда сразу четверо бойцов не смогли уложиться в лимит своей категории.

Одной из невыполнивших свои профессиональные обязанности оказалась соперница Яны Куницкой — Кетлин Виера, в связи с чем россиянка получила возможность заработать за бой несколько больше ожидаемого. По правилам UFC, проваливший взвешивание боец обязан перечислить оппоненту 20—30% от своего гонорара — в зависимости от того, насколько был превышен верхний порог. Но если бразильянка была вынуждена расстаться с пятой частью общей суммы, то полулегковес Джаред Гордон и представитель наилегчайшей категории Драко Родригез понесли более строгое наказание.

Однако больше всех пострадал Рафаэль Алвес. Дебютант промоушена превысил планку полулёгкого дивизиона на 5,2 кг (11,5 фунтов) и на 220 г превзошёл предыдущий антирекорд, который Энтони Джонсон установил в 2012 году. Бразилец был эмоционален и расплакался прямо на весах, а затем рассказал о проблемах при сгонке. По его словам, за сутки до официальной церемонии он отравился лососем и был вынужден пить много воды, что и помешало ему уложиться в лимит. Правда, руководство UFC не посчитало это уважительной причиной и отменило его битву с Патриком Сабатини.

Менее чем за сутки до начала турнира стало известно, что у Драккара Клозе, одного из угловых, был обнаружен коронавирус, поэтому его схватка с Луисом Пеньей также оказалась отсрочена. Но самое интересное произошло по ходу предварительного карда. Чэс Скелли уже находился в октагоне, когда узнал, что Джамалл Эммерс не сможет сразиться с ним по состоянию здоровья — причиной стали мышечные спазмы в спине.

В остальном же разогрев получился более чем интересным. Пять из шести боёв завершились досрочно, и лишь вышеназванному Гордону потребовались все 15 минут, чтобы разобраться с Дэнни Чавезом. Свои поединки выиграли Сергей Спивак, Кейси О’Неилл и Джон Кастанеда, а Айманн Захаби отметился эффектным ударом справа и реабилитировался за два подряд поражения под эгидой организации. Не обошлось и без спорных моментов. Рефери Марк Смит уже на 57-й секунде зафиксировал победу Джулиана Эросы над Нейтом Ландвером, чем вызвал резкое несогласие со стороны проигравшего. И это при том, что на момент остановки дуэли тот пропустил мощный удар коленом в прыжке и находился на настиле, рискуя стать жертвой добивания. Американец вскочил на ноги и принялся апеллировать к судье, но было уже поздно.

Основной кард UFC Vegas 19 запомнился доминированием молодости над опытом. Том Аспинэлл не позволил Андрею Орловскому удачно провести свой 50-й поединок в карьере и нанёс 20-е поражение экс-чемпиону UFC. В первом раунде ветеран уступил визави в стойке и пропустил 33 значимых удара, а в дебюте второго попался на удушение сзади. Британец провёл молниеносный тейкдаун, после чего мгновенно оказался за спиной белоруса.

Для Алексея Олейника нынешний турнир также обещал стать примечательным. Опытнейший тяжеловес не только проводил 75-й бой в карьере, но также имел шансы одержать 60-ю победу. Однако Крис Даукас стал для него непреодолимым барьером, из-за чего россиянин отметил юбилей по числу неудач. Ветеран потерпел второе поражение подряд и 15-е — суммарно.

Олейник неплохо начал схватку и сходу попытался «завязать» оппонента в клинче. Даже находясь в стоячем положении у сетки он угрожал удушающим, однако провести не удалось ни приём, ни перевод на землю. Даукас устоял на ногах, после чего всадил несколько ударов в голову уже находившемуся на коленях противнику.

Начиная с этого момента, всё пошло не по сценарию россиянина. Дуэль проходила в стойке, где гораздо увереннее смотрелся Даукас. Он имел огромное превосходство в скорости, раз за разом опережая соперника. Очередная неудачная попытка сблизиться стоила Олейнику пропущенного оверхенда справа, после чего он оказался спиной к сетке. Американец обрушил на него град ударов и заставил рефери Хёрба Дина вмешаться.

В отличие от соотечественника, Куницкая выступила гораздо успешнее и взяла верх над Виерой. Битва продлилась запланированные 15 минут, по итогам которых все трое судей отдали россиянке два раунда из трёх. Яна продлила беспроигрышную серию до двух схваток и сделала заявку на попадание в топ-5.

Хотя в преддверии шоу россиянка считалась андердогом. Букмекеры отдавали предпочтение Виере, а некоторые журналисты полагали, что бразильянка выиграет досрочно. В качестве её сильных сторон отмечались борьба и грэпплинг, что подтверждало наличие чёрных поясов как по дзюдо, так и по джиу-джитсу. И судя по первому раунду могло показаться, что подобные прогнозы могут сбыться. Кетлин очень быстро провела тейкдаун, после чего 4 минуты 19 секунд находилась в доминирующей позиции, угрожая болевыми.

Однако Куницкая не позволила Виере создать серьёзных проблем, а уже во втором раунде перехватила инициативу. Россиянка сама оказалась сверху и задержалась в этом положении более чем на четыре минуты, действуя активно. Разница по числу значимых ударов оказалась колоссальной (22:1), а особенно запомнились попадания локтями и коленями по корпусу в концовке отрезка. Бразильянка смогла ответить лишь попытками рычага колена и кимуры, но ни одна из них не представляла опасность.

Большая часть третьего раунда прошла под диктовку Виеры. Та вновь легко перевела оппонентку на землю и большую часть времени находилась в полугарде, а затем и вовсе смогла пробраться за спину. Правда, за всё это время она не отметилась ни одним весомым попаданием. Куницкая же смогла перехватить инициативу лишь в самой концовке, но даже за этот период сделала гораздо больше, чем соперница. Всего за несколько секунд она нанесла бразильянке семь значимых ударов и рассекла лоб. Возможно, именно это и предопределило исход противостояния.

Неудивительно, что решение судей вызвало недоумение со стороны Виеры. С одной стороны, она контролировала ход битвы и находилась в доминирующей позиции на 3 минуты 29 секунд дольше. С другой, крупно уступила как по общему числу ударов (215:35), так и по значимым (47:7). И это не считая тяжесть повреждений, полученных бразильянкой. Так или иначе, итоговый результат схватки в очередной раз напомнил об отсутствии чётких критериев в оценке активности спортсменов, которая уже не раз становилась поводом для обсуждения.

Главный поединок вечера представлял интерес хотя бы по той причине, что по его итогам мог определиться либо следующий претендент на титул UFC в тяжёлом весе, либо возможный соперник Александра Волкова. В том случае, если ожидания команды россиянина не сбудутся, а Джон Джонс вне очереди получит шанс побороться за пояс, то Драго наверняка предстоит сразиться с одним из представителей топ-5 рейтинга. В свете этого, реванш с Кёртисом Блэйдсом или Дерриком Льюисом мог стать вполне логичным решением матчмейкеров.

В преддверии схватки Блэйдс считался явным фаворитом. За него говорила беспроигрышная серия из четырёх боёв и тот факт, что ранее он уступал лишь Фрэнсису Нганну. Кроме того, в отличие от Льюиса он представлял опасность как в стойке, так и в партере, что подтверждала статистика. Кёртис являлся лидером тяжёлого веса по продолжительности контроля (1 час 13 минут 28 секунд) и времени в позиции сверху (59 минут 44 секунды), а также владел рекордами по числу тейкдаунов за один поединок (14) и общему числу переводов на землю (59). Тем примечательнее, что очередная попытка прохода в ноги и стоила ему успеха.

Первый раунд остался за Блэйдсом. Он впечатляюще смотрелся в стойке и заметно превзошёл Льюиса по значимым ударам — 28:7. Второй номер рейтинга работал комбинациями и чередовал атаки по голове, корпусу и ногам, что становилось проблемой для Деррика. Тот не мог разгадать намерения Кёртиса и несколько раз чуть было не оказался на настиле после мощных лоу-киков.

Однако Льюис уже давно приучил, что может нанести разящий удар в любой момент. В октябре 2018-го это на себе прочувствовал Волков, а впоследствии пострадал и Блэйдс. Роковой для него стала попытка перевода на землю, к которым его оппонент очень хорошо подготовился. Первые две он заблокировал, а третью встретил мощным апперкотом в челюсть. Кёртис оказался в глубоком нокауте и не смог продолжить сражение.

Таким образом, Льюис выиграл 25-й бой в карьере и продлил беспроигрышную серию до четырёх схваток, а также сравнялся с рекордсменом UFC Витором Белфортом по числу побед нокаутом. Он в 12-й раз взял верх досрочно и обошёл по этому показателю Андерсона Силву, Энтони Джонсона, Мэтта Брауна и Тиаго Сантоса.