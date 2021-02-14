17-я победа подряд и третья защита титула: как Усман нокаутировал Бёрнса и превзошёл рекорд Сен-Пьера на UFC 258

14 февраля в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 258. В главном поединке вечера Камару Усман нокаутировал Гилберта Бёрнса и в третий раз защитил титул чемпиона в полусреднем весе. Нигериец одержал 17-ю победу подряд и 13-ю — под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата, благодаря чему превзошёл рекорд Жоржа Сен-Пьера. Также шоу запомнилось ярким противостоянием Белала Мухаммада и Диего Лимы, поражением Мэйси Барбер и эффектными удушающими приёмами в исполнении Джулиана Маркеса, Энтони Эрнандеса и Полианы Вианы.

На бумаге UFC 258 должен был стать самым крупным турниром промоушена в феврале. Номерные шоу Абсолютного бойцовского чемпионата обладают солидным кардом и включают в себя как минимум одну титульную схватку, в связи с чем транслируются по системе PPV (Pay-per-view). Правда, на этот раз промоушену удалось соблюсти лишь второй пункт. Во главе значилась дуэль за пояс в полусреднем весе между Камару Усманом и Гилбертом Бёрнсом, но в остальном мероприятие вряд ли могло похвастаться звёздным составом участников.

Безусловно, важную роль в этом вопросе сыграл коронавирус, спровоцировавший перенос битвы между экс-чемпионом UFC Крисом Вайдманом и ярким Юрайей Холлом, но в остальном сказались другие факторы. Ветеран лёгкого веса Бобби Грин не смог подраться с Джимом Миллером, так как плохо почувствовал себя после взвешивания. По словам главы промоушена Даны Уайта, боец потерял сознание из-за обезвоживания. Также турнир лишился боя между яркими представителями легчайшего веса — Джимми Риверой и Педро Муньосом и сражения Гиллиан Робертсон с Мирандой Маверик.

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В итоге, кард UFC 258 вряд ли соответствовал стандартному уровню номерных шоу организации, что вызвало критику со стороны фанатов и СМИ. Ситуация лишь усугублял тот факт, что первые несколько боёв получились не самыми привлекательными с точки зрения происходящего в клетке и продлились все запланированные 15 минут. Перелом наметился лишь в середине предварительного карда, когда Поляна Виана в эффектной манере расправилась с Маллори Мартин и второй раз подряд выиграла с помощью рычага локтя (армбара).

Одним из самых красочных получился поединок между Белалом Мухаммадом и Диего Лимой. Бойцы порадовали фанатов классической дуэлью, на протяжении большей части времени размениваясь в стойке. В этом больше преуспел американец. Он работал первым номером и постоянно держал оппонента в напряжении, угрожая то жёсткими попаданиями в голову, то проходами в ноги. По итогам трёх раундов он почти вдвое превзошёл бразильца по числу значимых ударов (129:69), а также один раз перевёл того на землю. Судьи единогласно отдали победу 32-летнему полусредневесу и позволили ему выиграть четвёртую схватку подряд.

Следующий поединок получился гораздо более богатым на события. Родолфо Виейра очень здорово начал битву с Энтони Эрнандесом, ожидаемо сделав ставку на борьбу в партере, но не рассчитал силы. Уже к концу первой пятиминутки он устал и с трудом стоял на ногах, практически не отвечая на удары. Бразилец с огромным трудом дотерпел до перерыва, по ходу которого выглядел абсолютно измотанным, но даже в таком состоянии успешно начал второй отрезок и провёл тейкдаун. Правда, развить успех не удалось. Американец поднялся на ноги, отметился серией сокрушительных попаданий, после чего сенсационно «задушил» чемпиона мира по грэпплингу и бразильскому джи-джитсу.

Знаменательным этот турнир стал для Джулиана Маркеса, который провёл первый бой с июля 2018-го. Тогда он уступил раздельным решением Алессио Ди Кирико, а по окончании шоу узнал, что не скоро сможет зайти в клетку. У него был диагностирован разрыв широчайшей мышцы спины, стоивший ему двух операций и длительного восстановления. Изначально возвращение американца планировалось на ноябрь 2020-го, но тогда ему помешал Сапарбег Сафаров. Россиянин провалил процедуру взвешивания, вследствие чего дуэль была отменена.

На UFC 258 дела у Маркеса также складывались не очень удачно. В первых раундах противостояния с Маки Питоло он пропустил ряд серьёзных ударов, позволил сопернику провести пять тейкдаунов и попытку удушающего, но чудесным образом выстоял. А уже в третьем отрезке он сам поймал противника на анаконду и одержал первую победу с декабря 2017 года.

Три следующих схватки хоть и получились довольно насыщенными, но не порадовали болельщиков досрочными завершениями. Рики Симон превзошёл Брайана Келлехера как в стойке (45:19 по числу значимых ударов), так и в партере (6:0 по тейкдаунам) и выиграл третий поединок подряд, а Келвин Гастелум взял верх над Йеном Хейнишем и прервал серию из трёх поражений. Ключевым фактором успеха также стала борьба. Триумфатор 17-го сезона The Ultimate Fighter шесть раз переводил визави на настил и находился в доминирующей позиции почти семь минут, что позволило ему склонить на свою сторону всех троих судей.

Тем временем, Мэйси Барбер рискует окончательно потерять свой статус потенциальной звезды женского наилегчайшего веса. Вплоть до января 2020-го американка имела в активе восемь побед подряд и грозилась стать самой молодой чемпионкой UFC, превзойдя рекорд самого Джона Джонса. Но сначала она сенсационно уступила Роксан Модаффери, а теперь оказалась бита Алексой Грассо. Ключевую роль сыграли навыки в грэпплинге. Американка хоть и проводила тейкдауны, но на земле смотрелась не так уверенно и позволяла мексиканке оказываться в доминирующей позиции. Кроме того, у соперницы было практически двукратное преимущество по числу ударов (95:50). Все трое судей встали на сторону Грассо — 29:28.

В поединке за титул UFC в полусреднем весе главная интрига заключалась в том, сможет ли Камару Усман навязать свой стиль Гилберту Бёрнсу. Нигериец прославился умением изматывать соперников в клинче и партере, но с бразильцем подобный план мог и не сработать. За претендента говорили не только чёрный пояс по джи-джитсу, но и тот факт, что он отлично знал стиль чемпиона. С 2012 года будущие противники тренировались вместе — сначала в ныне несуществующей команде Blackzilians, а затем и в Sanford MMA.

К удивлению многих, Усман решил не клинчевать, а проверить свои силы в стойке, что поначалу оказалось не самым удачным решением. Уже на 32-й секунде серьёзно прибавивший в стойке Бёрнс пробил мощнейший оверхенд и чуть было не отправил чемпиона в нокдаун, после чего отметился ещё рядом попаданий. Бразилец мог развить успех, но поскользнулся во время исполнения удара ногой и упал. Однако Камару вновь повёл себя осторожно и не рискнул идти в партер, а предпочёл атаковать сверху. Впоследствии Гилберт сумел подняться на ноги и вплоть до конца отрезка не просто обменивался ударами с Камару, но смотрелся увереннее.

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Казалось, что второй раунд пройдёт по схожему сценарию. Бёрнс вновь отметился рядом неплохих ударов в стойке, но в определённый момент Усман сумел подобрать к нему ключи. Нигериец стал раз за разом попадать джебом, а в середине раунда и сам пробил мощным правым кроссом. Гилберт пошатнулся и оказался спиной у сетки, пропустив ещё несколько размашистых хуков от оппонента. Впоследствии бразилец всё же упал на настил после встречного джеба и оказался на волоске от поражения, но смог дотерпеть до перерыва.

Но как оказалось, Бёрнс так и не смог оправиться от 39 пропущенных ударов за вторую пятиминутку. На третий раунд он вышел не в лучшем состоянии и уже на 19-й секунде вновь оказался в нокдауне. Усман бросился добивать и пусть и не сразу, но достиг желаемого. Гилберт отчаянно сопротивлялся и даже смог пережить первую волну атак Камару, но на большее его не хватило. По окончании сражения бразилец долго не мог примириться с поражением и не сдержал слёз.

Усман успешно провёл третью защиту титула и одержал 13-ю победу подряд в полусреднем дивизионе крупнейшего ММА-промоушена мира, превзойдя рекорд легендарного Жоржа Сен-Пьера. Правда, считать эти достижения равноценными вряд ли стоит. Большая часть успехов нигерийца пришлась на начало его карьеры в UFC и была добыта в противостояниях с не самыми сильными соперниками, в то время как у канадца — на его второй поход за титулом и последующие девять защит.

Тем не менее, Усман наглядно показал, что способен не только изматывать своих противников в клинче. Нигериец подтвердил, что достоин считаться одним из сильнейших бойцов UFC, а по окончании боя изъявил желание провести реванш с Хорхе Масвидалем.