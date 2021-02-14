Саймон единогласным решением судей победил Келлехера на UFC 258

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Рики Саймон победил своего соотечественника Брайана Келлехера на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 258.

Встреча проходила в Лас-Вегасе, продлилась три раунда и завершилась победой Саймона единогласным решением судей.

Таким образом, Рики Саймон одержал 23-ю победу в MMA.

Ранее Маркес задушил Питоло на турнире UFC 258.