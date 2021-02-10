Возможность лишения пояса, перспективы братьев и бой Исмаилова с Минеевым: что Нурмагомедов обсуждал с журналистами

Хабиб Нурмагомедов не намерен возобновлять карьеру. По словам чемпиона, его уже пора лишить пояса, чтобы лёгкий дивизион UFC продолжал развиваться. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами. Также россиянин сказал, когда намерен провести очередную встречу с Даной Уайтом, и подтвердил, что не хочет переходить в полусредний вес ради боя с Жоржем Сен-Пьером. Помимо прочего, боец ответил, почему не заинтересован в битве с Магомедом Исмаиловым по правилам грэпплинга, и предположил, почему действующий чемпион в легчайшем весе Пётр Ян уступает ему в популярности.

В течение последних дней Хабиб Нурмагомедов вновь оказался в центре внимания. Сначала действующий чемпион UFC дал интервью телеканалу «Матч ТВ», а спустя сутки вновь ответил на вопросы журналистов — по окончании очередного шоу собственного промоушена Eagle Fighting Championship. Как и ожидалось, в основном внимание СМИ было сосредоточено на возможном возобновлении карьеры спортсмена и его потенциальном поединке с Жоржем Сен-Пьером.

На протяжении последних недель будущее Нурмагомедова продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем в ММА. Предполагалось, что ситуация прояснится после встречи россиянина с главой UFC Даной Уайтом в январе, а также по окончании турнира UFC 257, в главном поединке которого сразились бывшие оппоненты чемпиона — Конор Макгрегор и Дастин Порье.

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Считалось, что в случае победы ирландца матчмейкеры приложат все возможные усилия, чтобы устроить масштабный бой-реванш между Нурмагомедовым и Макгрегором. Однако сокрушительное поражение Конора поставило крест на этих перспективах, а руководство Абсолютного бойцовского чемпионата лишилось одного из главных аргументов в диалоге с Хабибом. Ответная схватка с Порье явно уступает в финансовом аспекте и не привлечёт должного внимания ни со стороны фанатов, ни со стороны самого чемпиона.

Отвечая на вопросы журналистов, Нурмагомедов в очередной раз заявил, что не намерен возобновлять карьеру, а также признался, что не удовлетворён положением вещей в лёгком дивизионе UFC. Он заверил, что не теряет контакта с Уайтом и уже в феврале планирует провести с ним очередную встречу, однако не стал раскрывать подробности переговоров.

«Будет как минимум неправильно рассказывать вам о том, что происходит в общении между нами. Я сказал ему, что мне не нравится, что дивизион застаивается. Хочу, чтобы он двигался, чтобы ребята дрались за пояс, выявлялись претенденты. Потому что я уже отошёл от дел, оставьте меня в покое. Пускай делают бои, кто-то дерётся за пояс, кто-то — за то, чтобы стать претендентом... Там как минимум четыре—пять человек, которые стоят, потому что я являюсь действующим чемпионом. Мне это не нравится... Когда появится определённость? Может, через две недели, или через месяц, или завтра, если Дана увидит моё сообщение. Может, он просмотрит его и подумает: «Давайте я перестану пацана мучить», — заявил Нурмагомедов в эфире «Матч ТВ».

По словам россиянина, в настоящий момент позиции бойцов в рамках лёгкой категории определены. Уже сформировался круг претендентов на пояс и тех, кто сможет побороться за трофей в ближайшем будущем. При этом он признался, что понимает, почему Уайт так отчаянно пытается склонить его к возвращению в клетку.

«Желание Даны я понимаю — потерял того, потерял меня. В этом виде спорта нужны люди, которые приносят деньги. А он владелец организации. Конечно, (от лишения титула в лёгком весе. — RT) мне легче станет. Камень на плечах будто какой-то. Пускай назначают бой за вакантный титул, претендентский бой. У меня же там есть свои люди в этом весе — дос Аньос, Гэтжи, Порье, тот же Конор. Они меня ещё будут держать на слуху», — сказал боец после турнира Eagle FC 33.

Также Нурмагомедов поделился мнением о возможном поединке с Сен-Пьером, который широко обсуждался на протяжении двух с половиной лет. До настоящего момента многие считали, что именно перспектива встречи с Жоржем способна заставить Хабиба возобновить карьеру, однако камнем преткновения стали условия схватки. Канадец неоднократно говорил, что не намерен спускаться в лёгкий вес, а россиянин не хочет подниматься на категорию выше.

«В (дивизионе до. — RT) 77 килограммов я точно драться не буду. Это вообще не моя природная весовая категория. Когда я в хорошей форме, у меня 82 килограмма. Сгонять до 77 и в бою весить 80—81 против лучшего бойца в истории этого веса? Это знаете, что напоминает... Как в детстве дерёшься с каратистом, взял его за ноги, повалил, а он говорит: «Дерись в стойке, как мужчина»... Я чемпион в лёгком весе, и мне было бы интересно что-то здесь», — объяснил Нурмагомедов.

При этом многим было бы любопытно понаблюдать за Нурмагомедовым в соревнованиях по грэпплингу. В последнее время многие звёздные борцы из мира смешанных единоборств активно выступают на турнирах по данному виду боевых искусств, приобретающему всё большую популярность. Однако Хабиб заметил, что пока не заинтересован в подобном, даже если его соперником станет Магомед Исмаилов.

«Если даже выйду против Миши Галустяна или Андрея Кириленко — это тоже вызовет большой ажиотаж. Правильно же? Представьте, мы с Кириленко боремся. Это же в любом случае будет интересно? Весь баскетбольный мир будет следить за этим событием, американцы посмотрят, мои фанаты и так далее. Любая стриминговая компания взлетит, если покажет данное событие. А Мага пускай учится бороться... Минеева не посадил, что ему со мной бороться-то? Правильно же, да? Тем более сейчас я не меньше его... Ему только не показывайте это видео», — отшутился Нурмагомедов.

Но если у Нурмагомедова и нет желания самому провести дуэль с Исмаиловым, то имеются планы привлечь его в собственный промоушен. Так, владелец EFC выразил заинтересованность в том, чтобы битва между Магомедом и Владимиром Минеевым состоялась в рамках совместного турнира его организации и AMC Fight Nights.

«Сейчас у нас идут переговоры насчёт того, чтобы организовать поединок Исмаилов — Минеев на нашем совместном турнире, который пройдёт в сентябре. Сейчас нам нужно сесть, пообщаться. Единственное, что меня держит, — это то, что история зарождалась исключительно в Fight Nights, и лезть туда, бежать впереди паровоза, пытаться организовать на нашем совместном турнире... Но если они захотят, будут согласны и Мага, и Минеев, а также лига, то мы устроим этот бой в сентябре», — заявил Нурмагомедов.

Также он прокомментировал перспективу проведения под эгидой EFC схватки между Исмаиловым и Александром Шлеменко. Нурмагомедов назвал данное противостояние крайне любопытным и выразил мнение, что в ближайшее время Магомед может не найти более достойного оппонента.

«Эти бойцы не имеют с нами контракта — ни Исмаилов, ни Шлеменко. Но вообще этот бой получился бы очень интересным, так как они большие звёзды. Будь я Магой, то я бы подрался с Александром после битвы с Минеевым. Ну а с кем ещё? Сами скажите. Других вариантов не вижу. Если они встретятся на нашем турнире, то я буду вдвойне рад. Контент явно не помешает», — сказал владелец EFC.

При этом Нурмагомедов признался, что самым желанным для него было бы организовать поединок между Фёдором Емельяненко и Броком Леснаром. Данный бой был одним из самых обсуждаемых в конце 2000-х — начале 2010-х, но по разным причинам так и не состоялся.

«Я бы взял Брока Леснара. И можно было бы сделать им бой с Фёдором Емельяненко. Две легенды. Я бы эту схватку организовал у себя в лиге», — заявил Нурмагомедов.

Действующий чемпион UFC в лёгком весе не обошёл вниманием и соотечественников, продолжающих активно выступать в крупнейших промоушенах мира. Так, он поделился мнением о перспективах Александра Волкова и выразил мнение, что тому не стоит менять тренировочную команду в преддверии встречи со звёздами тяжёлого веса.

«Думаю, Саше нужно идти, как он идёт, не убирать ногу с газа, пахать. Он с каждым годом прибавляет, становится опытнее, лучше. И для тяжеловеса у него очень хороший возраст... Оверим — это Оверим. А там дальше Блэйдс, Миочич, который в ногу проходит и сажает. Нужно работать, как работал, но и добавлять. Потому что чем дальше — тем сильнее будут соперники», — сказал Нурмагомедов.

Также он оценил перспективы своего двоюродного брата Умара в легчайшем дивизионе UFC и поделился мнением о его потенциальном сражении с действующим чемпионом Петром Яном.

«Ещё долго, ребят. Он (Умар. — RT) только подрался. Ему ещё года два надо биться, чтобы туда дойти. Будет ли Пётр там... Сейчас говорить об этом, фантазировать неправильно. К Петру у меня хорошее отношение. Пацан из деревни вышел, стал чемпионом лучшей лиги мира. Практически такая же история, как и у меня. В любой сфере, в любой работе, если человек становится лучшим, у меня к этому человеку всегда будет правильное, хорошее отношение... Если они с Умаром встретятся — подерутся, выиграет сильнейший. Скоро у Петра бой. Желаю ему победы. Если выиграет, буду радоваться за него», — сказал боец.

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Также он поделился мнением о том, почему Пётр уступает ему по уровню популярности. Для сравнения, в социальной сети Instagram на аккаунт Нурмагомедова подписаны 27,3 млн человек, в то время как на страницу Яна — 854 тыс.

«Во-первых, весовая категория. Во-вторых, не знаю даже. К титулу я где-то шесть лет шёл. Были травмы, громкие бои, отмены поединков. Постоянно была какая-то движуха в СМИ. Из-за этого, думаю. А он быстро дошёл до пояса. Может, если бы он бы первым чемпионом... Много факторов», — ответил Нурмагомедов.

Также Хабиб рассказал о будущих боях представителей своей команды Eagles MMA и сообщил, как они реагируют на то, что он всё больше времени проводит вне зала.

«Да. Они уже подкалывают. Говорят: «Что же ты такой занятой, Абдулманапович». Даже по отчеству. Я в конце месяца там буду (в Лас-Вегасе. — RT). Весь март, скорее всего, там проведу: 6 марта в UFC дерётся Ислам (Махачев. — RT), 13 марта — Зуба (Зубайра Тухугов), 27-го — Абубакар (Нурмагомедов), Умар (Нурмагомедов) тоже дерётся, скорее всего. И 2 апреля на турнире Bellator в Коннектикуте выступит Усман (Нурмагомедов). Март будет серьёзным, а также начало апреля. И я там проведу всё это время», — заключил действующий чемпион UFC.