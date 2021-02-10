Шлеменко считает, что Нурмагомедов вернётся в ММА

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Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко высказал мнение, что чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в обозримом будущем возобновит карьеру.
Шлеменко считает, что Нурмагомедов вернётся в ММА
  • © Пресс-служба RCC

«Высказывание Хабиба о вакантном поясе? Что и следовало ожидать. Я думаю, недосказанность какая-то осталась. Хабиб ушёл временно, думаю, ещё вернётся. Что касается боя с Сен-Пьером, то он возможен, только если Хабиб поднимется в весе. Если Сен-Пьер захочет, он не сделает вес. Представьте, он же возрастной уже. Никогда в жизни в этом весе не дрался. Здесь всё зависит только от Хабиба», — приводит слова Шлеменко «Чемпионат».

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В его активе — 29 побед и ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов готов освободить титул чемпиона UFC.

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