Нурмагомедов готов освободить титул чемпиона UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов освободить принадлежащий ему титул.

«Если меня лишат титула, ситуация успокоится. Я устал от этой неопределённости, дивизион должен идти вперёд. Я понимаю Дану Уайта: один ушёл, другой ушёл, ему надо зарабатывать деньги. Но моё решение окончательное», — приводит слова Нурмагомедова ТАСС.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В его активе — 29 побед и ни одного поражения.

Ранее Нурмагомедов анонсировал новую встречу с главой UFC.