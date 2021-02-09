Нурмагомедов: я отошёл от дела, оставьте меня в покое

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не намерен возобновлять карьеру, и хочет, чтобы организация начала разыгрывать его титул.
Нурмагомедов: я отошёл от дела, оставьте меня в покое
  • Reuters

«Будет как минимум неправильно рассказывать вам о том, что происходит в общении между мной и Даной Уайтом. Мне не нравится, что дивизион застаивается. Я хочу, чтобы он двигался, чтобы ребята сражались за пояс, выявлялись претенденты. Потому что я уже отошёл от дела, оставьте меня в покое. Пускай они делают бои, пусть кто-то дерётся за пояс, а кто-то бьётся за то, чтобы стать претендентом. Там как минимум четыре-пять человек, которые стоят, поскольку являюсь действующим чемпионом. Мне это не нравится, я недоволен тем, что происходит застой. Когда появится определённость? Может быть, через две недели, или через месяц, или завтра, если Дана увидит моё сообщение. Может быть, он увидит и подумает: «Давайте я перестану пацана мучить», — приводит слова Нурмагомедова Матч ТВ.

Российский боец объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Дастином Гэтжи на турнире UFC 257.

Ранее Нурмагомедов заявил, что ничего сверхъестественного Макгрегор и Порье не показали.

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