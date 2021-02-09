Джикия: я всё сделаю ради дебюта Нурмагомедова в профессиональном футболе

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Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия поделился своим мнением о возможном участии чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова в футбольном матче на профессиональном уровне.
Джикия: я всё сделаю ради дебюта Нурмагомедова в профессиональном футболе

«Думаю, у него всё получится, если он захочет и немного потренируется. Данные есть, мячи хорошие забивал, скоро это всё выйдет. Мы с ним разговаривали по поводу возможности сыграть 10—15 минут на профессиональном уровне. Было бы интересно посмотреть, не только футбольному миру. Это была бы большая история. Поспособствую ли я этому, пойду ли к руководству «Спартака»? Если от меня будет что-то зависеть, то я всё сделаю. У Нурмагомедова есть хорошие связи, чтобы сыграть большую игру за «Реал», — цитирует Джикию «Матч ТВ».

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года, после победы над американцем Джастином Гэтжи.

Ранее Нурмагомедов заявил, что отошёл от дел.

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