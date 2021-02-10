Василевский не верит в возвращение Нурмагомедова в UFC

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Вячеслав Василевский прокомментировал готовность завершившего карьеру чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова освободить принадлежащий ему титул.

«Хабиб не шутит и не будет драться. Не будет такого момента, когда все скажут, что он точно ушёл. Будет хотеться круглого счёта, сначала 30:0, потом 40:0. Постоянно будут появляться новые рекорды. Подходящего момента, чтобы закончить карьеру, не будет», — приводит слова Василевского «Чемпионат».

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В его активе 29 побед и ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов готов освободить титул чемпиона UFC.