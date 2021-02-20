Нурмагомедов рассказал о разговоре с Гэтжи во время боя

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал о подробностях боя с американским бойцом смешанных единоборств (MMA) Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

«Когда бой начался, он мне хорошо так попал апперкот и левый боковой. Я у него спрашиваю: «И всё, что ли?» Вижу, что он растерялся конкретно. Потом я ему попал правой ногой в живот, он задышал, и я спрашиваю у него: «Акклиматизация, да?» Про себя думаю, зачем он мне отвечает, мы же дерёмся. Подумал: всё, он сдался», — рассказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу российского бойца MMA Магомеда Исмаилова «Лысый Хищник».

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении своей профессиональной карьеры 24 октября 2020 года после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

На счету российского бойца 29 побед в 29 боях MMA.

Ранее Нурмагомедов рассказал о работе над документальным фильмом о своей карьере.