Нурмагомедов рассказал о работе над документальным фильмом о его карьере

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о работе над документальным фильмом, посвящённым его карьере.

«Сейчас работаю над документальным фильмом обо мне. Когда выйдет? Через полтора года где-то. Мы же хотим «Оскар» выиграть. Не просто 20 минут снять и закинуть. Мы с Голливудом работаем. Скорее всего, в кинотеатрах выйдет фильм. Нормальная же история? Парень с гор стал лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории, никогда не проигрывал», — заявил Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Магомеда Исмаилова.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В его активе 29 побед и ни одного поражения.

Ранее Дана Уайт заявил, что не верит, что Нурмагомедов окончательно решил завершить карьеру.