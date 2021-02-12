Уайт не верит, что Нурмагомедов окончательно решил завершить карьеру

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Глава UFC Дана Уайт высказал мнение о решении чемпиона в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру в смешанных единоборствах.
Уайт не верит, что Нурмагомедов окончательно решил завершить карьеру
  • Reuters

«Мне очень нравится Хабиб. Мне он нравится и как спортсмен, и как человек. Я уважаю его. Хабиб может говорить всё, что хочет, но я уверен, убеждён, что, если в других боях всё сложится как нужно и у него будет нужный соперник, он будет драться с ним. Я верю в это. Хабиб, я знаю, что ты тоже знаешь это. Я видел всё это по его лицу. Парень дрался всю жизнь — и вдруг однажды сказал, что в нём погас дух соперничества и пусть всё это идёт к чёрту? Я не могу купиться на это», — сказал Уайт в интервью, размещённом на YouTube-канале ESPN MMA.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В его активе 29 побед и ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что Уайт не намерен лишать Нурмагомедова титула чемпиона UFC.

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