Уайт не намерен лишать Нурмагомедова титула чемпиона UFC

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Президент UFC Дана Уайт заявил, что пока не намерен лишать россиянина Хабиба Нурмагомедова титула чемпиона организации в лёгком весе.
Уайт не намерен лишать Нурмагомедова титула чемпиона UFC
  • © Stephen McCarthy / Contributor
  • Gettyimages.ru

«Хабиб побил Конора, он уничтожил Порье. Он настоящий мужик и чемпион. Мы не будем лишать его титула. Он остаётся чемпионом. Он скоро прилетит в Лас-Вегас. Мы с ним поужинаем, пообщаемся и решим, что будет дальше», — приводит слова Уайта MMA Fighting.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В его активе 29 побед и ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов готов освободить титул чемпиона UFC.

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