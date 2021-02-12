Уайт не намерен лишать Нурмагомедова титула чемпиона UFC

Президент UFC Дана Уайт заявил, что пока не намерен лишать россиянина Хабиба Нурмагомедова титула чемпиона организации в лёгком весе.

«Хабиб побил Конора, он уничтожил Порье. Он настоящий мужик и чемпион. Мы не будем лишать его титула. Он остаётся чемпионом. Он скоро прилетит в Лас-Вегас. Мы с ним поужинаем, пообщаемся и решим, что будет дальше», — приводит слова Уайта MMA Fighting.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В его активе 29 побед и ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов готов освободить титул чемпиона UFC.