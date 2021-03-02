Лидерство Нурмагомедова, соперничество Яна и Немкова: сводный рейтинг лучших российских бойцов ММА за март 2021 года

RT составил сводный рейтинг десяти сильнейших отечественных бойцов вне зависимости от весовых категорий, который будет публиковаться ежемесячно. Кто составил компанию Хабибу Нурмагомедову и Петру Яну в тройке, на каком месте расположился Александр Волков и кто из атлетов PFL пробрался в число лучших — в мартовском выпуске рейтинга.

В последние годы смешанные единоборства укрепились в статусе одного из самых популярных видов спорта в России, а российские бойцы заслужили признание по всему миру. Хабиб Нурмагомедов владеет титулом в лёгком весе UFC и считается сильнейшим бойцом в мире вне зависимости от весовых категорий.

Помимо Орла, ещё несколько спортсменов из РФ прямо сейчас владеют титулами в крупнейших ММА-промоушенах планеты и занимают место в элите смешанных боевых искусств. Пётр Ян владеет чемпионским поясом легчайшего дивизиона UFC, Вадим Немков — полутяжёлого в Bellator, а Али Исаев — выиграл Гран-при PFL в тяжёлом весе. При этом ещё более явное преимущество у российских бойцов в различных местных промоушенах, несмотря на серьёзную конкуренцию именитых иностранцев.

В связи с этим RT составил национальный рейтинг бойцов, в котором представлены лучшие представители смешанных единоборств, как вне зависимости от весовых категорий (pound for pound), так и в каждом из восьми весов. При его составлении во главу ставились спортивные достижения — в частности, выигранные пояса и турниры, успешные выступления в крупнейших организациях и победы над сильнейшими соперниками.

Перечень лучших представителей ММА страны будет публиковаться раз в месяц и меняться на основании последних результатов. Успешные выступления помогут спортсмену подняться, в то время как неудачи и длительный простой поспособствуют его понижению и, возможно, потере места в топе. При этом значительный прогресс или регресс на каждом временном промежутке будут поясняться детально.

Рейтинг российских бойцов ММА вне зависимости от весовых категорий за март 2021 года

RT

Лидерство Нурмагомедова и перспективы Яна

Во главе рейтинга сейчас располагается действующий обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе. В октябре Хабиб Нурмагомедов заставил сдаться грозного ударника Джастина Гэтжи и повторил рекорд дивизиона по числу защит пояса. Правда, сразу по окончании схватки он объявил о завершении карьеры, благодаря чему поставил под вопрос не только своё место в топе UFC.

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Тем не менее на данный момент Нурмагомедов продолжает не только удерживать пояс чемпионата, но и оставаться во главе рейтинга P4P организации. Несмотря на то, что он сам отрицает возможность возвращения в клетку, Дана Уайт не намерен просто так отпускать свою звезду и планирует провести очередной этап переговоров. Первый прошёл в преддверии UFC 257, в главном бою которого Конор Макгрегор сражался с Дастином Порье. Ожидалось, что ирландец расправится с оппонентом и тем самым добьётся организации реванша с россиянином, но этого не произошло.

Если Нурмагомедов всё же откажется от предложения Уайта и подтвердит намерение уйти из спорта, его место на вершине рейтинга RT может занять другой чемпион UFC. В июле Пётр Ян нокаутировал Жозе Алдо и стал обладателем вакантного пояса в легчайшем весе. Его достижения кажутся более скромными на фоне Хабиба, но у него есть потенциал как минимум приблизиться к звёздному статусу Орла в будущем. Очередной шаг он сможет сделать в ближайшие выходные, когда проведёт первую защиту титула в сражении с Алджэмейном Стерлингом на UFC 259.

Вслед за Яном идёт обладатель титула Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков. Хотя он чемпион не в крупнейшем ММА-промоушене планеты, зато успел взять верх над несколькими топ-бойцами. Среди них особенно выделяются экс-чемпионы Фил Дэвис и Райан Бейдер, ранее уже успешно выступавшие в UFC, а в нынешних условиях вполне способные бороться за трофей организации. В карьере Петра Яна был всего один оппонент такого уровня — Алдо. Юрайя Фейбер — хоть и легенда единоборств, но в 40 лет лишь отдалённо напоминал себя самого, а Джон Додсон представлял максимальную опасность в наилегчайшей категории.

В связи с этим уже в ближайшее время Немков может если не потеснить Яна, то навязать ему серьёзную конкуренцию. Если он вновь справится с Дэвисом, а затем до конца года возьмёт верх ещё дважды и станет победителем Гран-при в полутяжёлом весе, то вполне способен обойти Петра.

Притязания Магомедшарипова и возможный прорыв Аскарова

За пределами тройки расположились бойцы, имеющие шансы в скором времени если не завоевать чемпионские звания, то включиться в гонку за пояс. В первую очередь, речь идёт об Александре Волкове, в начале феврале эффектно нокаутировавшем легендарного Алистара Оверима. Это позволило ему как минимум претендовать на участие в «элиминаторе». При этом менеджер Волкова считает, что Драго уже сейчас способен получить статус первого номера дивизиона.

На месте Александра Волкова в рейтинге вполне мог находиться Забит Магомедшарипов, уже долгое время считающийся одной из главных звёзд полулёгкого веса UFC. На данный момент на его счету значится 14 побед подряд, шесть из которых были одержаны под эгидой чемпионата. И если бы не ряд обстоятельств, таких как пандемия и травмы оппонентов, россиянин вполне мог бы либо владеть трофеем, либо иметь опыт сражения за него.

Представитель наилегчайшего веса Аскар Аскаров также занимает третье место в своём дивизионе, но при этом уступает Магомедшарипову в сводном рейтинге. Причина в не самой высокой конкуренции в категории до 56,7 килограмма и отсутствии побед над звёздами. Для сравнения, чтобы подняться в элиту дивизиона ему оказалось достаточно свести один бой вничью и дважды выиграть. Для достижения аналогичного результата Забиту потребовалось добиться успеха шесть раз подряд, причём в особо яркой манере. В его послужном списке уже значится по две награды за «Выступление» и «Бой вечера», а также приз за «Лучший болевой приём 2018 года».

Наследник Нурмагомедова и будущие претенденты

Ниже в рейтинге расположились два бойца, обладающие потенциалом стать сильнейшими в своих дивизионах. Ислам Махачев многими считается будущей звездой и потенциальным сменщиком Нурмагомедова во главе лёгкой категории, а Магомед Анкалаев — одним из самых перспективных представителей полутяжёлой. И пусть оба пока не входят в топ-10 сильнейших по версии UFC в своих весах, они превосходят многих более именитых конкурентов.

Если руководствоваться исключительно серией побед и статусом, то Махачев наверняка обошёл бы Анкалаева. Но, в отличие от легковеса, боец тяжёлой категории оставался активным даже в период пандемии и в 2020 году дважды заходил в октагон. Причём оба раза добился досрочных побед, нокаутировав Иона Куцелабу. Как итог, небольшое преимущество над соотечественником.

Что касается Али Исаева и Анатолия Токова, то оба могли быть несколько выше в рейтинге. Первый является победителем Гран-при PFL в тяжёлом весе, а второй в скором времени может получить право сразиться за титул в Bellator в среднем. Однако оба не могут похвастаться ни встречами со звёздными противниками, ни выступлениями в последний год. Пандемия потрясла оба промоушена и заставила их серьёзно скорректировать планы, что ударило по атлетам.