Путёвка в высший свет: почему Гран-при в полутяжёлом весе Bellator может стать для Немкова пропуском в UFC

В 2020 году в Bellator стартует Гран-при в полутяжёлом весе, одним из участников которого станет действующий обладатель титула Вадим Немков. В первом раунде он сразится с бывшим оппонентом Филом Дэвисом, а в случае успеха встретится с победителем боя между Энтони Джонсоном и Йоэлем Ромеро. Однако в связи с тем, что следующий поединок станет для россиянина последним по контракту с организацией, существует риск его ухода из промоушена ещё до окончания турнира.

Bellator нарушил длительное молчание и обнародовал информацию о будущих планах. Американский промоушен опубликовал расписание турниров на период с начала апреля по начало мая и сообщил о проведении Гран-при в полутяжёлом весе. Наравне с остальными бойцами в нём примет участие действующий чемпион в данной категории Вадим Немков, у которого уже в скором времени истекает контракт с организацией.

Решение промоушена устроить Гран-при в полутяжёлом весе стало довольно неожиданным. Да, в настоящее время Bellator располагает одним из сильнейших, если не самым сильным подбором бойцов в категории до 93 килограммов, и было бы странным не использовать это. Тем не менее в боевых искусствах проведение турнира по олимпийской системе всегда сопряжено с рисками и может не только солидно растянуться по срокам, но и потерять престижность из-за других факторов.

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Стоит напомнить, что нынешний глава Bellator Скотт Кокер — поклонник организации соревнований подобного рода. Эту практику он начал ещё во времена Strikeforce, а впоследствии возобновил её и в новом промоушене. Только за последние несколько лет были инициированы Гран-при в тяжёлом, полусреднем и полулёгких весах. Но если турниры в более тяжёлых категориях прошли без сложностей и были завершены спустя год после старта, то первенство в рамках категории до 65 килограммов грозит растянуться почти на два. Первые поединки состоялись в сентябре 2019-го, а до настоящего момента неизвестен даже второй участник финала. Лишь в начале апреля Патрисио Фрейре сразится с Эммануэлем Санчесом и определит будущего оппонента Эйджея Макки.

Безусловно, проблемы данного Гран-при во многом связаны с коронавирусом. Тот же Фрейре изначально должен был провести четвертьфинальный бой в марте 2020-го, но из-за пандемии смог войти в клетку лишь в ноябре. Правда, даже в этом случае Bellator вряд ли удалось бы завершить соревнования к сентябрю. Обычно бойцам требуется около двух-трёх месяцев на подготовку к битве, и это не считая всевозможных внештатных ситуаций.

Также напрашивается пример из другого вида боевых искусств. Второй сезон Всемирной боксёрской суперсерии в полутяжёлом весе стартовал в октябре 2018 года, но был завершён лишь спустя без малого два года. Примечательно, что имена финалистов стали известны ещё в июне 2019-го, но назначить очный поединок удалось лишь на март. Впоследствии из-за COVID-19 его пришлось сдвинуть на май, а потом и на конец сентября.

The Light-Heavyweight Grand Prix kicks off April 9th! 📆 #BellatorOnShowtime is bringing you some 🔥 light heavyweight action in 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ with the #Bellator Light Heavyweight World Grand Prix. Who do you think will walk away with that $1️⃣,0️⃣0️⃣0️⃣,0️⃣0️⃣0️⃣? #BellatorLHWGPpic.twitter.com/BjMxe5MmAC — BellatorMMA (@BellatorMMA) February 9, 2021

Что касается Гран-при Bellator в полутяжёлом весе, то серьёзные вопросы вызывает также сетка соревнований. Главные фавориты и звёзды оказались в правой части, в то время как в левой расположились менее статусные бойцы или пусть и заслуженные, но находящиеся не в лучшей форме ветераны. Легендарный Лиото Мачида имеет в пассиве два поражения подряд, а из последних 13 боёв лишь два провёл в рамках полутяжёлого веса. Экс-чемпион Райан Бейдер совсем недавно проиграл Вадиму Немкову, а Кори Андерсон хоть и начал свою карьеру в промоушене с победы, но переоценивать её явно не стоит. Повержен оказался 44-летний Мелвин Манхуф — природный средневес.

В левой части сетки также значится Довлетджан Ягшимурадов. Однако он хоть и имеет титул чемпиона ACA в послужном списке, но пока вряд ли может считаться фаворитом турнира. В первом же раунде ему предстоит встреча с бывшим четвёртым номером рейтинга UFC в полутяжёлом весе — Андерсоном, ранее побеждавшим Гловера Тейшейру, Джонни Уокера и действующего чемпиона Яна Блаховича.

Таким образом, основное внимание будет приковано к правой части сетки, в рамках которой выступит Вадим Немков. Как и ожидалось, в четвертьфинале его соперником станет первый претендент на титул — Фил Дэвис, а в случае победы на следующей стадии его ждёт самый крупный поединок в карьере. Противостоять ему будет победитель дуэли между Энтони Джонсоном и Йоэлем Ромеро, перешедший в промоушен в конце 2020-го.

На бумаге Гран-при может стать идеальным трамплином для карьеры Немкова. В случае триумфа он запишет себе в актив три победы над звёздными противниками и серьёзно поднимет уровень популярности. После этого он сможет не только требовать большой контракт от Bellator, но и иметь необходимые рычаги давления в ходе переговоров с UFC. Победа на таком крупном первенстве наверняка поднимет его в глазах Даны Уайта и позволит рассчитывать на неплохие условия в случае возможного перехода в крупнейший ММА-промоушен планеты.

Однако существует ещё одно обстоятельство, которое может сыграть важнейшую роль в ходе организации Гран-при. Для Немкова бой с Дэвисом станет последним по действующему контракту, и на данный момент не существует никаких гарантий, что россиянин решит продлить соглашение. В последнее время Bellator солидно уступает UFC по числу проводимых мероприятий, а предпосылок для кардинальных изменений пока нет. К тому моменту, как состоится первое шоу промоушена Кокера в 2021 году, Абсолютный бойцовский чемпионат проведёт 11.

Несомненно, Bellator и раньше солидно уступал UFC по числу турниров за календарный год. Но Абсолютный бойцовский чемпионат отлично вышел из ситуации с пандемией и практически не сбавил обороты, благодаря чему обеспечил работой не только своих звёзд, но также бойцов второго и третьего эшелонов. А вот конкурент провёл не так много мероприятий, в связи с этим подраться не смогли даже некоторые топ-спортсмены.

Поэтому вряд ли у кого-то вызовет удивление, если Немков повторит судьбу Алистара Оверима и покинет организацию Кокера прямо по ходу Гран-при. Именно это произошло в 2011 году, когда голландец отказался продлевать контракт со Strikeforce и оставил промоушен в преддверии полуфинального противостояния с Антонио «Бигфутом» Силвой. Примечательно, что тогда на замену ему вышел Дэниел Кормье, впоследствии и ставший победителем.

Правда, пока россиянин намекает на то, что собирается продлить соглашение с организацией и отработать Гран-при полностью. По его словам, турнир должен выйти отличным, так как в нём примут участие ряд бывших представителей UFС, вследствие чего повышенный интерес фанатов смешанных единоборств со всего мира будет обеспечен.

«Для меня главное — выиграть. Миллион долларов, конечно, очень круто. Приятным бонусом это не назовёшь, но это очень сильный стимул и мотивация. Заработать столько денег... Все мои мысли сейчас связаны только с Гран-при. Выиграть его, а дальше уже думать о будущем. Меня всё устраивает: очень сильные соперники, расписан план на год. Что будет дальше — посмотрим. Что касается моего лагеря, пока не обдумывали этот вопрос. В ближайшие дни должно определиться. Скорее всего, подготовка, как обычно, будет проходить в Старом Осколе», — приводит слова Немкова «Чемпионат».

Кроме того, решение устроить вышеназванный турнир может заставить задуматься об уходе ещё одного российского бойца. Валентин Молдавский выиграл пять боёв подряд и уже считается одним из главных претендентов на титул в тяжёлом весе, но рискует не получить шанс побороться за него как минимум до 2022 года. Причиной тому — участие в Гран-при Бейдера, владеющего званием чемпиона в категории до 120 килограммов. Американец не сможет одновременно выступать в двух дивизионах, вследствие чего второй продолжит простаивать.

В целом ситуация в тяжёлом дивизионе Bellator вызывает серьёзные вопросы. Достаточно вспомнить, что с апреля 2014 года состоялось лишь три битвы за данный трофей. Вплоть до 2016-го поясом владел Виталий Минаков, но впоследствии был лишён его после ряда неудачных попыток провести очередную защиту. Тогда Кокер решил провести тот самый Гран-при, по итогам которого пояс достался Бейдеру. Но и тот лишь раз отстаивал его — в сентябре 2019-го. Примечательно, что, как и пять лет назад, претендентом был Чейк Конго.