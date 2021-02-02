Отсутствие чётких перспектив: как длительный простой может спровоцировать уход Емельяненко и Немкова из Bellator

Американский промоушен Bellator пока не провёл ни одного турнира в 2021 году, а на официальном сайте не было опубликовано расписание грядущих шоу. На данный момент отсутствует какая-либо официальная информация о сроках возвращения промоушена к активной деятельности, что уже вызвало реакцию со стороны некоторых российских бойцов. Не выступавший более года Андрей Корешков подписал контракт с Fight Nights на один бой, и не исключено, что его примеру последуют и другие отечественные спортсмены, включая действующего чемпиона в полутяжёлом весе Вадима Немкова и легендарного Фёдора Емельяненко.

В смешанных единоборствах большинство промоушенов пропускают первые две-три недели года и начинают регулярно проводить турниры лишь ближе к концу января — началу февраля. Среди крупнейших организаций больше всех внимания ожидаемо привлёк UFC, устроивший сразу три масштабных мероприятия на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Также своих болельщиков порадовали ONE FC, LFA, RIZIN, в России уже успели выступить спортсмены из ACA, AMC Fight Nights и Brave. В связи с этим, удивление вызывает то, что до настоящего момента Bellator даже не опубликовал график ближайших шоу.

Ситуация вокруг второго крупнейшего промоушена планеты сложилась довольно странная. На официальном сайте отсутствует какая-либо информация о будущих событиях. На протяжении месяца на главной странице висит сообщение о том, что расписание грядущих боёв «скоро будет доступно», а в качестве даты анонса называется «начало 2021 года». Но по прошествии месяца никаких официальных объявлений от Скотта Кокера и компании не последовало.

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Это не выглядело бы странно, если бы Bellator регулярно пропускал старт года и возвращался ближе к весне. Но на протяжении последних пяти лет в период с января по февраль устраивалось не менее трёх турниров, а в 2019-м в первый месяц года прошло одно шоу, а во второй — сразу четыре. Первый венчал финал Гран-при в тяжёлом весе, в рамках которого встретились Фёдор Емельяненко и Райан Бейдер. На втором бился экс-претендент на титул в лёгком дивизионе Патрики Фрейре, а на третьем — Сергей Харитонов с Мэттом Митрионом.

Безусловно, в 2020-м пандемия коронавируса оказала огромное влияние на промоушены и заставила многие из них серьёзно пересмотреть расписание. Тот же UFC долго испытывал сложности с организацией турниров в США, в связи с чем сосредоточил своё внимание на ОАЭ. Но даже сам Bellator с середины прошлого года возобновил проведение шоу и оставался активным вплоть до его конца, и теперь внезапный уход в тень смотрится крайне неожиданным.

И это при том, что сейчас Bellator располагает чуть ли не сильнейшим ростером бойцов за всю свою историю. В декабре были подписаны контракты со звёздными Энтони Джонсоном и Йоэлем Ромеро, планирующими выступать в полутяжёлом весе, что с учётом присутствия в нём Вадима Немкова, Райана Бейдера, Фила Дэвиса и Лиото Мачиды делает дивизион одним из сильнейших в мире по уровню конкуренции. Ранее промоушен пополнили перспективный Усман Нурмагомедов, опытный Рустам Хабилов, экс-чемпион ACA Довлетджан Ягшимурадов и многие другие. Следовательно, у Кокера есть все необходимые ресурсы для проведения крупных шоу, но по необъяснимым причинам они не используются.

The champ is here!



Who's next for the newly 👑'd light heavyweight champ @VadimNemkov?! pic.twitter.com/bGklobMlDb — BellatorMMA (@BellatorMMA) January 29, 2021

На данный момент СМИ сообщают лишь об одном готовящемся турнире Bellator. Как заявил в начале января двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, его дебют в организации запланирован на 26 февраля. При этом смущает то, что соперник до сих пор не определён, что может говорить об отсутствии чётких планов у матчмейкеров. С учётом того, что большинство бойцов строят подготовку, исходя из сильных сторон оппонентов, подобная неопределённость не может радовать.

Устроить шоу на территории США вряд ли представляет для Bellator серьёзную проблему, ведь это активно делают как UFC и LFA, так и многие менее крупные региональные промоушены. Например, только 30 января в Соединённых Штатах состоялось девять турниров по смешанным единоборствам в разных уголках страны — от Флориды до Небраски. Если же простой связан с отсутствием возможности привлечь на трибуны болельщиков, то это кажется странным. В 2020-м Кокер активно проводил шоу и при пустых трибунах, а в нынешних условиях полноценное возвращение фанатов может затянуться.

Стоит отметить, что решение Bellator не слишком торопиться с возвращением к активной деятельности уже играет с ними злую шутку. В частности, это относится к российским бойцам, некоторые из которых уже начинают искать возможность выступить на стороне. Первым из таких стал экс-чемпион в полусреднем весе Андрей Корешков, подписавший контракт на один поединок с Fight Nights. В связи с тем, что его бой в России пройдёт 23 февраля, можно предположить, что американские матчмейкеры не планировали его возвращение в клетку в ближайшее время. И это с учётом того, что последний раз он бился в октябре 2019-го и наверняка входил в список спортсменов, которым необходимо организовать схватку в первую очередь.

Но если Корешков имеет в пассиве три поражения в последних пяти дуэлях и вряд ли входит в элитную группу бойцов Bellator по мнению матчмейкеров, то этого нельзя сказать о Вадиме Немкове. В августе воспитанник Фёдора Емельяненко нокаутировал Бейдера и завоевал титул в полутяжёлом весе, но с того момента ни разу не заходил в клетку. Кокер уже объявлял, что следующим оппонентом россиянина станет Дэвис, но других подробностей дуэли пока нет. Стоит полагать, что всё это вряд ли устраивает российского чемпиона, для которого следующий поединок станет последним по контракту с организацией.

В связи с этим есть риск, что Немков может серьёзно задуматься о целесообразности подписания нового соглашения с Bellator. В интервью RT Вадим уже заявлял, что ставит Абсолютный бойцовский чемпионат на уровень выше, а в свете последних событий компания Даны Уайта наверняка стала смотреться ещё более выгодно. В отличие от одного из главных конкурентов, UFC регулярно проводит шоу и позволяет зарабатывать не только звёздным, но и менее раскрученным бойцам. Многие его представители успели провести два и более поединков в 2020-м, а тот же Кевин Холлэнд и вовсе успел подраться пять раз. Причём он выиграл в каждой из схваток и повторил рекорд чемпионата по числу побед за один календарный год.

Сам Немков признавался, что испытывал серьёзные финансовые трудности из-за переноса боя с Бейдером, который изначально должен был состояться в мае прошлого года. И не стоит исключать, что сейчас его положение не сильно лучше. В отличие от представителей многих других видов спорта, бойцы не получают месячную зарплату, а их благосостояние целиком и полностью зависит от их выступлений.

Если ситуация не изменится в ближайшем будущем, то есть все основания полагать, что многие российские бойцы либо последуют примеру Корешкова и будут искать подработку на родине, либо попытаются в ближайшее время покинуть промоушен. Отсутствие регулярных выступлений вряд ли может устраивать кого-либо из них, особенно, когда они либо владеют чемпионским званием, либо находятся в шаге от его завоевания. Здесь речь идёт о партнёрах Немкова по Fedor Team в лице Анатолия Токова и Валентина Молдавского, входящих в число главных претендентов на титулы в среднем и тяжёлом весах.

Стоит отметить, что в подобной ситуации год назад оказались бойцы PFL, отменившего запланированные Гран-при из-за пандемии. В результате, спортсмены не имели возможности выступать в американской организации, но также не могли покинуть её, ведь были связаны контрактными обязательствами. Об этом рассказывал чемпион лиги Али Исаев в интервью RT.

Что касается Bellator, то отдельно стоит упомянуть Фёдора Емельяненко, которого пандемия застала в ходе прощального турне. Последний император планировал провести три боя (по одному в Японии, Европе или США и России), однако пока успел посетить лишь Страну восходящего солнца. Там в декабре 2019-го он нокаутировал Куинтона Рэмпейджа Джексона, после чего ни разу не заходил в клетку. И если учитывать то, что Кокер непременно хочет устроить проводы легенды в присутствии болельщиков, процесс может затянуться.

Сам Фёдор неоднократно выражал уважение Кокеру и наверняка готов подождать, пока на шоу вновь разрешать заполнять трибуны, но не всё зависит от него. В сентябре ему исполнится 45 лет, в таком возрасте начинают всё чаще проявляться травмы, а длительный простой вряд ли положительно скажется на физической форме Емельяненко. В связи с этим, россиянин сильно рискует, затягивая с окончанием своего прощального турне.

Возможно, Последнему императору стоит вновь договориться с одним из российских промоушенов и организовать громкий поединок на родине без помощи Bellator. В 2016-м он уже выступал в Fight Nights и наверняка способен сделать это снова. Особенно в свете того, что организация недавно обрела нового спонсора в лице Амира Мурадова и располагает необходимыми средствами для того, чтобы устроить ветерану пышные проводы. Громкий бой вполне можно организовать и в лиге ACA, располагающей сильным ростером и имеющей возможности привлечь звезду из-за рубежа. Вопрос в том, устроит ли это самого Емельяненко.