Двое экс-чемпионов UFC вызвались провести поединок с Фёдором Емельяненко

Бывшие чемпионы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джош Барнетт и Тито Ортис изъявили готовность провести поединок со знаменитым россиянином Фёдором Емельяненко, в настоящее время выступающим в промоушене Bellator.

globallookpress.com

«Есть лишь один правильный вариант на последний бой с Фёдором Емельяненко», — написал Барнетт в своём Twitter. «Я буду вторым!» — добавил Ортис в своём аккаунте. Последний свой бой 44-летний Фёдор Емельяненко провёл в декабре 2019 года, нокаутировав Куинтона Джексона в первом раунде. Президент Bellator Скотт Кокер планирует провести последний бой россиянина в Москве. Ранее глава Bellator Кокер раскрыл планы на 2021 год.