Двое экс-чемпионов UFC вызвались провести поединок с Фёдором Емельяненко

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Бывшие чемпионы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джош Барнетт и Тито Ортис изъявили готовность провести поединок со знаменитым россиянином Фёдором Емельяненко, в настоящее время выступающим в промоушене Bellator.
Двое экс-чемпионов UFC вызвались провести поединок с Фёдором Емельяненко
  • globallookpress.com

«Есть лишь один правильный вариант на последний бой с Фёдором Емельяненко», — написал Барнетт в своём Twitter.

«Я буду вторым!» — добавил Ортис в своём аккаунте.

Последний свой бой 44-летний Фёдор Емельяненко провёл в декабре 2019 года, нокаутировав Куинтона Джексона в первом раунде. 

Президент Bellator Скотт Кокер планирует провести последний бой россиянина в Москве.

Ранее глава Bellator Кокер раскрыл планы на 2021 год.

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