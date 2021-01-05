Двое экс-чемпионов UFC вызвались провести поединок с Фёдором Емельяненко
- globallookpress.com
«Есть лишь один правильный вариант на последний бой с Фёдором Емельяненко», — написал Барнетт в своём Twitter.
«Я буду вторым!» — добавил Ортис в своём аккаунте.
Последний свой бой 44-летний Фёдор Емельяненко провёл в декабре 2019 года, нокаутировав Куинтона Джексона в первом раунде.
Президент Bellator Скотт Кокер планирует провести последний бой россиянина в Москве.
Ранее глава Bellator Кокер раскрыл планы на 2021 год.