Абдель-Азиз о возможном возвращении Нурмагомедова: покажите ему что-нибудь

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на заявление президента организации о возможном возвращении бойца.

«Действуйте. Покажите ему что-нибудь», — написал Али Абдель-Азиз в Twitter, отметив Нурмагомедова.

32-летний российский боец объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. Всего на счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения.

16 января глава UFC Дана Уайт сообщил, что Нурмагомедов допустил своё возвращение в том случае, если ему понравится, как кто-нибудь проявит себя в боях Макгрегор — Порье или Дэн Хукер — Майкл Чендлер на UFC 257, который состоится в ночь с 23 на 24 января.

Ранее в сети появилось видео полного заявления Уайта по поводу возможного возвращения Нурмагомедова.