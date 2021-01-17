Абдель-Азиз о возможном возвращении Нурмагомедова: покажите ему что-нибудь

Короткая ссылка
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на заявление президента организации о возможном возвращении бойца.

«Действуйте. Покажите ему что-нибудь», — написал Али Абдель-Азиз в Twitter, отметив Нурмагомедова.

32-летний российский боец объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. Всего на счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения.

16 января глава UFC Дана Уайт сообщил, что Нурмагомедов допустил своё возвращение в том случае, если ему понравится, как кто-нибудь проявит себя в боях Макгрегор — Порье или Дэн Хукер — Майкл Чендлер на UFC 257, который состоится в ночь с 23 на 24 января.

Ранее в сети появилось видео полного заявления Уайта по поводу возможного возвращения Нурмагомедова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить