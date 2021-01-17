В сети появилось видео полного заявления Уайта по поводу возможного возвращения Нурмагомедова

Опубликовано видео полного заявления президента Абсолютного бойцовского чемпионата Даны Уайта по поводу возможного возвращения чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Ролик опубликован в официальном сообществе UFC в социальной сети «ВКонтакте».

32-летний российский боец объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. Всего на счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения.

16 января глава UFC Дана Уайт сообщил, что Нурмагомедов допустил своё возвращение в том случае, если ему понравится, как кто-нибудь проявит себя в боях Макгрегор — Порье или Дэн Хукер — Майкл Чендлер на UFC 257, который состоится в ночь с 23 на 24 января.

Ранее президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал возможное возвращение Нурмагомедова в UFC.