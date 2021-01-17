Гаджиев прокомментировал возможное возвращение Нурмагомедова в UFC

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев высказался о возможном возвращении чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова после поединка между Конором Магрегором и Дастином Порье на турнире UFC 257.

«Мне кажется, что самой главной мотивацией для Хабиба к возвращению может быть элементарно то, что он заскучал. Такое может произойти. Я думаю, что мама поддержала бы любое решение сына. Другое дело, что он же пока не сообщает о том, что он возвращается», — цитирует Гаджиева Sport24.

32-летний российский боец объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. Всего на счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения.

16 января глава UFC Дана Уайт сообщил, что Нурмагомедов допустил своё возвращение в том случае, если ему понравится, как кто-нибудь проявит себя в боях Макгрегор — Порье или Дэн Хукер — Майкл Чендлер на UFC 257, который состоится в ночь с 23 на 24 января.

Ранее Уайт заявил, что Нурмагомедов является лучшим бойцом в мире на данный момент.