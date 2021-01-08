Чемпион UFC Ян проведёт первую защиту титула 6 марта
- Reuters
На турнире UFC 259 Ян встретится с Алджамейном Стерлингом. Турнир состоится 6 марта.
«Соглашение о поединке подписано. Не могу дождаться», — написал Ян в своём Twitter, ретвитнув пост ESPN MMA о дате поединка.
27-летний россиянин должен был провести защиту титула 13 декабря 2020 года на турнире UFC 256 в бою против американца Алджамейна Стерлинга, но поединок перенесли на 2021-й.
Ян завоевал свой титул в июле 2020 года, победив бразильца Жозе Алду.
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