Чемпион UFC Ян проведёт первую защиту титула 6 марта

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян проведёт следующий поединок 6 марта.

На турнире UFC 259 Ян встретится с Алджамейном Стерлингом. Турнир состоится 6 марта.

«Соглашение о поединке подписано. Не могу дождаться», — написал Ян в своём Twitter, ретвитнув пост ESPN MMA о дате поединка.

27-летний россиянин должен был провести защиту титула 13 декабря 2020 года на турнире UFC 256 в бою против американца Алджамейна Стерлинга, но поединок перенесли на 2021-й.

Ян завоевал свой титул в июле 2020 года, победив бразильца Жозе Алду.

Ранее боец Пётр Ян рассказал о планах на Новый год.