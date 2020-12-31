Боец Пётр Ян рассказал о планах на Новый год

Короткая ссылка
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян рассказал о планах на Новый год.
Боец Пётр Ян рассказал о планах на Новый год
  • Reuters

«Новый год — это семейный праздник. Я всегда праздную его дома», — цитирует спортсмена kp.ru.

Как отметил Ян, когда становишься отцом, делаешь Новый год исключительно для детей, чтобы они ощутили атмосферу праздника и волшебства.

«Каждый ребёнок пишет Деду Морозу письмо, что он хочет, а мы из этого исходим. Всегда кладу подарки ранним утром, чтобы они сразу побежали под ёлку», — добавил он.

Ранее психолог Анна Кислицына в беседе с сайтом Newinform рассказала, как создать новогоднее настроение у себя и членов семьи во время пандемии коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить