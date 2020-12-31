Боец Пётр Ян рассказал о планах на Новый год

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян рассказал о планах на Новый год.

«Новый год — это семейный праздник. Я всегда праздную его дома», — цитирует спортсмена kp.ru.

Как отметил Ян, когда становишься отцом, делаешь Новый год исключительно для детей, чтобы они ощутили атмосферу праздника и волшебства.

«Каждый ребёнок пишет Деду Морозу письмо, что он хочет, а мы из этого исходим. Всегда кладу подарки ранним утром, чтобы они сразу побежали под ёлку», — добавил он.

Ранее психолог Анна Кислицына в беседе с сайтом Newinform рассказала, как создать новогоднее настроение у себя и членов семьи во время пандемии коронавируса.