Боец Пётр Ян рассказал о планах на Новый год
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«Новый год — это семейный праздник. Я всегда праздную его дома», — цитирует спортсмена kp.ru.
Как отметил Ян, когда становишься отцом, делаешь Новый год исключительно для детей, чтобы они ощутили атмосферу праздника и волшебства.
«Каждый ребёнок пишет Деду Морозу письмо, что он хочет, а мы из этого исходим. Всегда кладу подарки ранним утром, чтобы они сразу побежали под ёлку», — добавил он.
Ранее психолог Анна Кислицына в беседе с сайтом Newinform рассказала, как создать новогоднее настроение у себя и членов семьи во время пандемии коронавируса.