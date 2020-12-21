Психолог рассказала, как создать праздничный настрой в Новый год

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Психолог Анна Кислицына рассказала, как создать новогоднее настроение у себя и членов семьи во время пандемии коронавируса.
Психолог рассказала, как создать праздничный настрой в Новый год
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Своим мнением она поделилась в беседе с сайтом Newinform.

Новый год — время обновления, и в 2020 году можно принять за девиз: «В этот раз делаем всё по-новому!». Готовка может быть так же увлекательна, как и квест, и дело в этом процессе найдётся всем, считает Кислицына.

«Не обязательно делать пир горой — сделайте столько, сколько обычно брали в ресторане, и вам хватало. Можно позвать друзей — через видеомессенджеры можно провести и совместную готовку, и посиделки», — сказала психолог.

Не обязательно тратить много денег, если хоть какие-то новогодние украшения в доме есть, пусть они пойдут в дело.

«Пандемия — не повод забывать о простых человеческих потребностях: внимании друг к другу, теплу общения и искреннем смехе», — резюмировала Анна Кислицына.

Ранее, по сообщениям издания «Известия», эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору праздничного дерева к Новому году.

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