Тактаров отреагировал на слова Уайта о возможном возвращении Нурмагомедова

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Бывший российский боец смешанного стиля Олег Тактаров высказался о заявлении президента Абсолютного бойцовского чемпионата Даны Уайта о возобновлении карьеры чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Я, говорит, ушёл. По полтора года не выступал, а тут он ушёл. Почитайте мои старые интервью, я там все сказал, что и как будет, при том сразу. Мы это все уже проходили. Деньги были другие. Все это пройдено мной, ребятами по несколько раз. Тут не о чем разговаривать, ничего нового не происходит», — цитирует Тактарова Sport24.

32-летний российский боец объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. Всего на счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения.

16 января глава UFC Дана Уайт сообщил, что Нурмагомедов допустил своё возвращение в том случае, если ему понравится, как кто-нибудь проявит себя в боях Макгрегор — Порье или Дэн Хукер — Майкл Чендлер на UFC 257, который состоится в ночь с 23 на 24 января.

Ранее менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз обратился к его потенциальным соперникам.

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