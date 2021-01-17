Монсон: мне кажется, Нурмагомедов действительно хочет, чтобы его удивили, бросили вызов и заставили вернуться

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Бывший боец смешанных единоборств, депутат совета депутатов подмосковного Красногорска Джефф Монсон высказал мнение о возможном возобновлении карьеры чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Монсон: мне кажется, Нурмагомедов действительно хочет, чтобы его удивили, бросили вызов и заставили вернуться
  • © Сергей Ведяшкин
  • АГН «Москва»

«Думаю, что UFC и Дана Уайт очень хотят, чтобы он вернулся в октагон и снова дрался. Зная Хабиба, я уверен, что дело не в деньгах. Он уже заработал много денег, у него есть всё, что ему нужно. Остаётся только то, что это может быть просто вызовом для Хабиба. Это трудный шаг для бойца — отступить от своего пути и перестать драться», — приводит слова Монсона Sport24.

Он отметил, что такому бойцу, как Нурмагомедов, сложно устоять от возвращения, учитывая его опыт и историю выступлений.

«Мне кажется, Хабиб действительно хочет, чтобы его удивили, бросили вызов и заставили вернуться в октагон. Поэтому я очень даже верю в такой исход событий», — добавил Монсон.

32-летний российский боец объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов не исключил возобновления карьеры в UFC.

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