Конфликт Магомедшарипова с Родригесом, перенесённый бой Анкалаева и новый соперник Валиева: что происходит в мире UFC

Забит Магомедшарипов вновь выступил с жёсткой критикой в адрес руководства Абсолютного бойцовского чемпионата из-за срыва поединка с Яиром Родригесом на UFC Vegas 8. Спортсмен выразил мнение, что промоушен слишком долго тянул с официальным предложением, и рассказал, что мог сразиться с Энтони Петтисом и Максом Холлоуэем. Тем временем СМИ сообщают, что поединок между Магомедом Анкалаевым и Ионом Куцелабой перенесён из-за положительного результата теста на коронавирус у молдавского бойца. Кроме того, объявлена дата дебюта Тимура Валиева в UFC.

Противостояние Магомедшарипова и Родригеса

В UFC продолжает разгораться скандал вокруг отменённой схватки между российским и мексиканским бойцами. Забит Магомедшарипов выступил с очередным заявлением и рассказал, как проходила организация его поединка с Родригесом и почему он сделал вывод, что Яир избегает встречи с ним. По словам Забита, разговоры о дуэли велись довольно давно, но руководство промоушена подозрительно долго тянуло с отправкой официального соглашения. Как заявил сам Магомедшарипов, контракт он получил менее чем за месяц до начала турнира.

«Мне кажется, Родригес тупо слился с поединка, не захотев драться со мной… Разговоры о том, что мы с Яиром должны подраться, велись уже очень давно… Но контракта на бой с ним я ждал очень долго — его прислали только 30 июля. И всё равно вплоть до 5 августа, пока не появилась информация о его травме, никаких сообщений о нашей встрече с Родригесом ни от официальных лиц UFC, ни от него самого или членов его команды не было… Поэтому и складывается ощущение, что он оттягивал этот бой как мог, и в конце уже придумали травму», — цитирует Магомедшарипова «Спорт-Экспресс».

В словах россиянина есть смысл, ведь обычно Абсолютный бойцовской чемпионат заблаговременно объявляет о проведении статусных схваток, которые должны стать главным событием еженедельного шоу. Тем не менее иногда бывают и исключения, число которых сильно возросло в период пандемии коронавируса. Например, ранее сообщалось, что в начале сентября состоятся два мероприятия серии Fight Night, но на данный момент на официальном сайте UFC отсутствует какая-либо информация о них.

Тем не менее решение промоушена не торопиться с объявлением поединка между Магомедшариповым и Родригесом может говорить о том, что матчмейкеры знали (или подозревали) о наличии проблем со здоровьем у мексиканца. Стоит отметить, что Яир в целом считается довольно травматичным спортсменом и ранее уже снимался с боёв. В 2018-м это даже стоило ему контракта с UFC, но впоследствии он был восстановлен в ростере.

Ранее Магомедшарипов уже заявлял, что не стоит ждать его возвращения в клетку в августе. Тем не менее, он признался, что был готов подраться на заключительном шоу месяца, но ни один из его возможных соперников не согласился биться в рамках категории до 65,7 кг.

«Мне прислали контракт на пятираундовый поединок с Родригесом, и я его подписал. Когда пришла информация о травме, начали вести переговоры о бое с Петтисом или Максом (Холлоуэем. — RT). Но они не захотели драться в 66 кг. А мне с моим нынешним весом соглашаться на бой в 70 кг или выше не было смысла. Но если бы схватка с кем-либо из них состоялась, то она так же была бы из пяти раундов», — рассказал Магомедшарипов.

Россиянин жёстко оценил поведение Родригеса и в очередной раз выразил мнение, что UFC неправильно поступает по отношению к нему.

«Не понимаю, для чего меня держать без боёв. Заставлять меня зря выходить на пик формы, не имея подписанного контракта, непрофессионально с их стороны. Не можете организовать встречу с Родригесом, дайте тогда побиться за пояс — как и обещали», — заключил Магомедшарипов.

Сорванный реванш Анкалаева

Персональным поклонникам другого российского спортсмена также придётся немного подождать его возвращения в клетку. На UFC 252 полутяжеловеса Магомеда Анкалаева ждало ответное сражение с Ионом Куцелабой, но 9 августа молдаванин сдал положительный тест на коронавирус и был вынужден сняться с шоу. Об этом сообщил MMA Fighting со ссылкой на менеджера атлета Тиаго Окамуру.

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На данный момент нет официальных заявлений относительно переноса схватки, но в СМИ сообщают о том, что реванш между Анкалаевым и Куцелабой состоится 29 августа — на том самом турнире, где должен был выступить Магомедшарипов. С учётом состава участников, эта битва наверняка станет частью основного карда и одной из трёх главных. Более статусными выглядит разве что дуэли между Робби Лоулером и Нилом Магни, а также между Энтони Смитом и Александром Ракичем.

Стоит напомнить, что первая дуэль между Анкалаевым и Куцелабой состоялась на UFC Fight Night Norfolk в феврале и завершилась скандалом. Уже на 38-й секунде рефери Кевин Макдональд засчитал молдаванину поражение техническим нокаутом, чем вызвал негодование у местной публики. К этому моменту тот хоть и получил серьёзный урон, но не только находился в сознании, но и продолжал обмениваться ударами в стойке. Остановку многие сочли крайне спорной, что заставило матчмейкеров назначить реванш.

Примечательно, что битва уже второй раз переносится из-за коронавируса. Изначально она должна была состояться в андеркарде поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном на UFC 249, но шоу было сначала отменено, а потом перенесено из-за коронавируса.

Отсроченный дебют Валиева

Уже 22 августа ещё один российский боец может провести свою первую схватку под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата. По информации ТАСС, в рамках UFC Vegas 7 Тимур Валиев сразится с Марком Стриглом. Отечественный спортсмен сообщил, что промоушен предложил ему встречу с филиппинцем, но при этом признался, что ещё не подписал контракт.

Валиев является партнёром по команде Магомедшарипова и бывшим участником Гран-при Professional Fighters League (PFL) в полулёгком весе. Россиянин даже прошёл первый раунд, но потом получил травму, которая помешала ему продолжить выступление на соревнованиях. Тем не менее, последние два боя он провёл в родном для него легчайшем весе и дважды взял верх, продлив успешную серию до шести боёв. Стоит напомнить, что изначально Тимур должен был дебютировать в крупнейшем ММА-промоушене планеты на UFC Vegas 5, но из-за проблем с визой не смог прилететь в США.

Что касается его визави, то Стригл прославился своими выступлениями в тайландской организации ONE FC, но путёвку в Абсолютный бойцовский чемпионат ему обеспечило завоевание титула в полулёгком весе в местном филиппинском промоушене URCC. На данный момент в его послужном списке значится 18 побед, два поражения, а ещё одна дуэль был признана несостоявшейся. В ходе первой защиты пояса Марк нечаянно ударил в пах Шуничи Шимицу. Попадание оказалось настолько сильным, что японец не смог продолжить битву.