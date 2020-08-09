UFC не смог найти соперника Магомедшарипову на 29 августа

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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов не выступит на турнире организации 29 августа, поскольку промоушен не смог найти достойную замену его оппоненту Яиру Родригесу, который получил травму.
UFC не смог найти соперника Магомедшарипову на 29 августа
  • РИА Новости

«Приветствую всех! Я хочу сообщить, что моего боя 29 августа не будет. Родригес соскочил, а из топ-5 на замену никого не предложили. Драться с теми, кто ниже в рейтинге, — это шаг назад. Я просил или бой за пояс, или поединок с каким-нибудь интересным для меня соперником с именем. Предложений не последовало, поэтому мы сворачиваем наш лагерь и возвращаемся в Россию. Уже второй раз подряд UFC обламывает подготовку на завершающем этапе. Спасибо всем, кто поддерживал нас и ждал этого боя. Мы с командой делали всё от нас зависящее», — написал Магомедшарипов в Instagram.

После того как стало известно о травме Родригеса, россиянин вызывал на бой чемпиона UFC в полулёгком весе Александра Волкановски, но получил отказ.

Ранее Магомедшарипов потребовал от UFC организовать ему титульный бой с Волкановски.

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