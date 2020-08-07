«Хватит играть со мной в игры»: Магомедшарипов потребовал от UFC организовать ему титульный бой с Волкановски

Боец UFC Забит Магомедшарипов выступил с требованием организовать ему титульный бой с австралийцем Александром Волкановски вместо сорвавшегося поединка с Яиром Родригесом. Его поддержал соотечественник Хабиб Нурмагомедов. Руководство промоушена пока никак не отреагировало на призыв россиянина, а сам чемпион в полулёгкой весовой категории отклонил вызов, хотя и выразил надежду, что их встреча состоится уже в нынешнем году.

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов обратился к руководству промоушена с требованием организовать ему титульный поединок с чемпионом полулёгкой весовой категории Александром Волкановски. Он напомнил, что за короткий промежуток времени у него уже сменилось несколько соперников, но ни один бой так и не состоялся.

«Эй, UFC, хватит со мной в игры играть! Сколько можно ждать, пока вы сделаете то, что обещали? Перед апрельским турниром UFC 249 я ждал сначала Яира Родригеза, потом Брайэна Ортегу, потом Зомби (южнокорейский боец Чэн Сон Джунг. — RT). В итоге ни один из боёв не организовали и сказали ждать реванша Макса Холлоуэя и Волкановски. Он давно прошёл, посмотрим, как вы сдержите слово! Я заслужил подраться за титул и смогу забрать этот пояс», — написал Магомедшарипов в Instagram.

Соотечественника поддержал чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. Он опубликовал пост Магомедшарипова у себя в Instagram, добавив, что тот действительно заслужил сразиться за титул.

При этом российский боец Эдуард Вартанян отметил, что проведение поединка зависит от самого Магомедшарипова.

«Логика простая: если бой интересен, он состоится. Даже если ты пятый в очереди или десятый, но если есть интерес, то ты будешь драться. Поэтому здесь всё зависит от Забита. Если он сможет раскрутить свой возможный бой с Волкановски, то будет драться. Тем более, он может победить в этой встрече», — цитирует Вартаняна «Чемпионат».

29 августа Магомедшарипов должен был встретиться с Родригезом в рамках турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе. Однако два дня назад американские СМИ со ссылкой на президента промоушена Дану Уайта и менеджера Абрахама Каву сообщили, что мексиканец получил растяжение лодыжки и был вынужден сняться.

В середине июля Магомедшарипов уже прибыл в США для подготовки к бою, победитель которого мог стать претендентом на пояс Волкановски. Во всяком случае, именно так заявлял его менеджер Ризван Магомедов. При этом странно то, что лишь россиянин официально задокументировал своё намерение войти в клетку в конце августа.

«Забавно, что я подписал контракт на бой, а Яир даже не этого не делал. UFC не объявлял главное событие турнира. Есть два варианта: промоушен играет в игры или Родригез — трус», — прокомментировал отмену поединка Магомедшарипов.

В UFC заверили, что занимаются поисками нового оппонента. Предполагается, что россиянин вновь может встретиться с Келвином Кэттером, над которым он взял верх в ноябре прошлого года. Сам американец также был не против поквитаться за поражение, однако такой вариант не устроил Забита. Он бросил вызов Волкановски, отметив, что предыдущий поединок выиграл без боя.

«Волкановски, я знаю, что ты великий чемпион и устал бороться с Максом Холлуэйем. Попробуем новую кровь. Я обещаю, что это будет незабываемо. Давай дадим фанатам то, что они хотят, если нужно немного времени, сентябрь или октябрь меня устраивают», — обратился он к австралийцу.

Волкановски неоднократно включал Магомедшарипова наряду с Джунгом в список претендентов на свой пояс и отмечал, что ему было бы интересно сразиться с россиянином, которого он считает «умелым и всесторонне развитым соперником». В то же время единственным его условием была победа одного из бойцов в претендентском поединке.

Чемпион UFC не стал изменять себе и сейчас. В ответ на вызов он заявил, что не является «бойцом на замену», при этом выразив надежду на то, что встреча с россиянином состоится уже в нынешнем году.

Однако самому Родригезу не понравилось, что Магомедшарипов пытается найти ему замену и провести титульный бой в обход их встрече. Он высмеял Забита и призвал его дождаться своего возвращения.

«С каких это пор ты занимаешься треш-током? Это ты или твой менеджер? В любом случае оба сидите и ждите меня как собачонки, ведь вы и есть скулящие, с высунутыми наружу языками собачонки. Увидимся в октябре-ноябре в пятираундовом поединке», — обратился к россиянину Родригез.

На счету Магомедшарипова шесть побед в шести поединках UFC, в последнем из которых он взял верх над Кэттером. Сразу после этого менеджер Магомедов сообщил, что следующим соперником может стать Родригез, с которым он должен был встретиться ещё в мае 2018 года. Тогда мексиканец отказался от встречи, за что был уволен из промоушена.

Россиянин рассчитывал провести бой в рамках турнира UFC 249 в апреле нынешнего года. Предполагалось, что соперником может стать Ортега, однако этот бой также сорвался. По словам Забита, ни один из лидеров рейтинга не принял его вызов.