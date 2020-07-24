Волкановски включил Магомедшарипова в число претендентов на его титул чемпиона UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски рассказал, кого он считает претендентами на принадлежащий ему титул.

«Есть несколько претендентов. Четверо парней находятся в одной лодке. Вероятно, все они в одной победе от того, чтобы стать первым претендентом. Но есть и те, кто вырвался вперёд: возможно, это Корейский Зомби и Забит Магомедшарипов. Я бы сказал, что они немного впереди. Если они выиграют следующий бой, точно вырвутся вперёд. И тогда я с нетерпением буду ожидать боя с ними», — приводит слова Волкановски BJPenn.

В активе 31-летнего австралийца 21 победа и одно поражение в ММА. На счету 29-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение.

Ранее Магомедшарипов рассказал, когда может состояться его следующий бой.