Магомедшарипов рассказал, когда может состояться его следующий бой

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов рассказал, когда планирует провести следующий поединок под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Пора завершить начатое два года назад. Курс на 29 августа», — написал Магомедшарипов на своей официальной странице в Instagram.

Также россиянин добавил хештег #Бойсдвухлетнейпредысторией. Таким образом он намекнул, что намерен провести следующий поединок на турнире, который состоится 29 августа. При этом соперником Магомедшарипова может стать мексиканец Яир Родригес, который в 2018 году должен был сразиться с Забитом на турнире UFC 228.

Ранее в СМИ сообщили возможную дату следующего поединка Магомедшарипова.