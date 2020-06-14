Магомедшарипов рассказал, когда может состояться его следующий бой

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Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов рассказал, когда планирует провести следующий поединок под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Магомедшарипов рассказал, когда может состояться его следующий бой
  • АГН «Москва»

«Пора завершить начатое два года назад. Курс на 29 августа», — написал Магомедшарипов на своей официальной странице в Instagram.

Также россиянин добавил хештег #Бойсдвухлетнейпредысторией. Таким образом он намекнул, что намерен провести следующий поединок на турнире, который состоится 29 августа. При этом соперником Магомедшарипова может стать мексиканец Яир Родригес, который в 2018 году должен был сразиться с Забитом на турнире UFC 228.

Ранее в СМИ сообщили возможную дату следующего поединка Магомедшарипова.

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