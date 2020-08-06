Каттар выразил готовность выйти на бой с Магомедшариповым
- AFP
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«Если бы только был парень, который смог бы выйти на замену. Я поговорил с Келвином Каттаром, мы готовы подраться. #пятьраундов», — написал Шартье в Twitter.
В ноябре 2019 года Магомедшарипов победил Каттара единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 163. Россиянин должен был драться с Яиром Родригесом 29 августа, однако мексиканец получил травму.
Ранее Магомедшарипов вызвал на бой чемпиона UFC Волкановски.