Каттар выразил готовность выйти на бой с Магомедшариповым

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Менеджер Келвина Каттара Тайсон Шартье заявил о готовности своего подопечного к реваншу с россиянином Забитом Магомедшариповым.
Каттар выразил готовность выйти на бой с Магомедшариповым
  • AFP
  • © Rey Del Rio/Getty Images

«Если бы только был парень, который смог бы выйти на замену. Я поговорил с Келвином Каттаром, мы готовы подраться. #пятьраундов», — написал Шартье в Twitter.

В ноябре 2019 года Магомедшарипов победил Каттара единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 163. Россиянин должен был драться с Яиром Родригесом 29 августа, однако мексиканец получил травму.

Ранее Магомедшарипов вызвал на бой чемпиона UFC Волкановски.

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