Магомедшарипов вызвал на бой чемпиона UFC Волкановски

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов хочет провести поединок с чемпионом организации в полулёгком весе австралийцем Александром Волкановски.

«Мой следующий бой должен был стать отборочным за титул. Я выиграл без боя. Следующий поединок — титульный. Волкановски, я знаю, что ты великий чемпион и устал бороться с Максом Холлуэем. Давай попробуем новую кровь. Обещаю, что это будет незабываемо. Давай дадим фанатам то, чего они хотят. Если нужно немного времени, то сентябрь или октябрь меня устраивают», — написал Магомедшарипов в Instagram.

Забит Магомедшарипов должен был встретиться с Яиром Родригесом на турнире UFC 29 августа. Однако бой не состоится по причине травмы мексиканца.

Ранее сообщалось, что соперник Магомедшарипова получил травму, россиянину ищут нового оппонента.