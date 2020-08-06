Магомедшарипов потребовал у UFC титульный бой

Российский боец Забит Магомедшарипов обратился к Абсолютному бойцовскому чемпионату (UFC) с требованием организовать ему титульный бой.

«Эй, UFC, хватит со мной в игры играть! Дайте мне титульный бой! Сколько можно ждать, пока вы сделаете то, что обещали? Перед апрельским турниром UFC 249 я ждал сначала Родригеса, потом Ортегу, потом Зомби. В течение месяца вы мне поменяли три-четыре соперника, в итоге ни один из боёв не организовали и сказали ждать реванша Макса и Волкановски, чтобы драться с победителем их боя за титул. Чтобы не простаивать, я согласился на бой 29 августа, но вы опять стали придумывать игры. Реванш давно прошёл, посмотрим, как вы сдержите слово! Я заслужил подраться за титул и смогу забрать этот пояс», — написал Магомедшарипов в своём Instagram.

Чемпионом UFC в полулёгком весе является австралиец Александер Волкановски. На счету 29-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Ранее сообщалось, что Магомедшарипов вызвал на бой чемпиона UFC Волкановски.