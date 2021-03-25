Глава ACA ответил, продолжит ли Фроес выступление в полулёгком весе

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Президент Absolute Championship Akhmat ACA Алексей Яценко рассказал, будет ли бразильский боец Фелипе Фроес, не сумевший уложиться в лимит лёгкого веса, переходить в другую весовую категорию.
Глава ACA ответил, продолжит ли Фроес выступление в полулёгком весе
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«Если какой-либо боец два раза подряд не укладывается в лимит весовой категории, то мы настоятельно рекомендуем ему подняться на дивизион выше. Особенно если подобное происходит в титульных поединках. Кроме того, Фроес сам заявил, что бой с Магомедрасулом Хасбулаевым станет для него последним в полулёгком весе. Нет никаких сомнений, что следующую схватку он проведёт в лёгком», — заявил Яценко RT.

Он отметил, что нет гарантий, что первый бой Фроеса в новой весовой категории пройдёт в рамках ACA.

«Для Фроеса битва с Хасбулаевым — заключительная по нынешнему контракту с ACA. Переговоры о новом соглашении пройдут по окончании турнира», — добавил Яценко.

Ранее Хасбулаев заявил, что никогда не просил матчмейкеров не сводить его с россиянами.

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