Хасбулаев заявил, что никогда не просил матчмейкеров не сводить его с россиянами

Российский боец смешанных единоборств Магомедрасул Хасбулаев высказался относительно поединков со своими соотечественниками.

«Неприятно биться с человеком, с которым ты постоянно пересекаешься в зале, общаешься и дружишь. Но я не пытался подбирать себе соперников или просить ставить бои с иностранцами. Стараюсь вести себя профессионально в данном вопросе. С кем надо драться, с тем и буду», — сказал Хасбулаев RT.

В ближайшем поединке, который состоится 26 марта на турнире ACA 120, Хасбулаев встретится с бразильцем Фелипе Фроесом.

Ранее двоюродный брат Нурмагомедова выразил мнение, что экс-чемпион UFC достигнет уровня тренерского мастерства отца.