«Хабиб всегда и был тренером, пусть и неофициально»: Хасбулаев о Нурмагомедове, бое за титул ACA и прозвище Фродо

У Хабиба Нурмагомедова есть перспективы стать таким же великим тренером, как его отец Абдулманап. Об этом в интервью RT заявил первый претендент на титул ACA в полулёгком весе Магомедрасул Хасбулаев. Боец также рассказал, в чём превосходит своего соперника Фелипе Фроеса, ответил, просил ли у матчмейкеров не устраивать ему бои с соотечественниками, и сказал, собирается ли сменить прозвище Фродо.

— В последний раз RT с вами общался в октябре — менее чем за месяц до боя с Фелипе Фроесом. Но по состоянию здоровья вы вынуждены были сняться с него. Что тогда случилось?

— У меня возникли проблемы с икроножной мышцей левой ноги. Появился отёк, поэтому подготовка оказалась сорвана: не мог ни бегать, ни толком двигаться. После этого прошёл определённый курс лечения, реабилитации. Но сейчас уже полностью восстановился и чувствую себя отлично.

— Ваше место в титульном поединке занял Марат Балаев и уступил нокаутом Фроесу. Какое впечатление у вас оставила та схватка?

— Марат удивил меня своими борцовскими навыками. Он постоянно переводил Фелипе в партер, контролировал его там. На мой взгляд, Балаев был активнее Фроеса и выиграл три первых раунда. В четвёртом сказалось отсутствие полноценного лагеря, ведь у него было всего две недели на подготовку. «Функционалка» оказалась не на высшем уровне, поэтому со временем он стал много пропускать и в конце концов проиграл.

— Возможно, дело также в возрасте? Спустя несколько недель после турнира Балаеву исполнилось 45 лет.

— Не исключено, что это также сказалось. Всё же с годами восстановление проходит медленнее. Не стоит забывать ещё и о сгонке веса, которая также могла сказаться на выносливости.

— На ACA 120 вы наконец встретитесь с Фроесом. Что можете сказать о будущем оппоненте?

—Отлично знаком с ним. Фелипе славится своей выносливостью, хорошо дышит на протяжении всех пяти раундов. В целом, Фроес — очень молодой и перспективный боец. С каждым поединком он прогрессирует, растёт. Но я бы не сказал, что он чем-то удивил меня по ходу битвы с Балаевым.

— Фелипе в очередной раз продемонстрировал, что очень грозен в стойке. На ваш взгляд, его можно поставить в один ряд с сильнейшими ударниками ACA?

— Фроес обладает неплохими навыками в муай-тай, а тайские боксёры всегда хорошо смотрятся в стойке. Бразилец способен работать как в лево-, так и правосторонней стойках, одинаково опасно бьёт с обеих рук, ногами, коленями. Уверен, что в будущем поединке Фелипе будет стараться как можно дольше оставаться на ногах и обмениваться ударами. Но я готов к этому.

Я бы не сказал, что Фроес является однозначно лучшим ударником ACA. В промоушене всегда было много бойцов, здорово чувствующих себя в стойке. Нынешние времена не исключение. Например, Альберт Туменов и Мурад Абдулаев.

— На ваш взгляд, в каких аспектах вы сильнее Фелипе?

— Я превосхожу Фроеса как в стойке, так и в партере. На мой взгляд, боец должен выходить в клетку исключительно с подобным настроем. В ином случае, зачем вообще драться?

— Примечательно, что Фроес станет восьмым соперником из Бразилии в вашей карьере, причём у предыдущих семи вы выиграли. У вас какое-то особенное отношение к бойцам из этой страны?

— За годы карьеры я действительно успел подраться со многими представителями этой страны, причём большинство из них были очень серьёзными спортсменами. Но это скорее воля случая. Не испытываю неприязни к бразильцам. Когда лига предлагает противников, моё дело согласиться. Я пришёл сюда биться.

— Насколько я знаю, некоторые россияне специально просили руководство не устраивать им схватки с соотечественниками. Вы так поступали?

— Конечно, неприятно биться с человеком, с которым ты постоянно пересекаешься в зале, общаешься, дружишь. Но я не пытался подбирать себе соперников, просить ставить бои с иностранцами. Стараюсь вести себя профессионально в данном вопросе. С кем надо драться, с тем и буду.

— Недавно в UFC прошёл поединок между Магомедом Анкалаевым и Никитой Крыловым. В ходе него складывалось впечатление, что временами Анкалаев специально затягивает бой в партер, чтобы не наносить противнику ущерб в стойке. А уже после окончания боя Магомед признался, что вообще не хотел соглашаться на бой с украинцем. На ваш взгляд, подобное допустимо?

— Безусловно, оппоненты должны уважительно относится друг к другу, многие могут и вовсе дружить за пределами клетки. Но если человек согласился на поединок, то должен выходить и демонстрировать всё своё мастерство. В противном случае лучше просто отказаться от боя.

— Есть ли в мире бойцы, с которыми вы не стали бы биться даже за $100 млн?

— Ни за какие деньги не согласился бы драться с братьями.

— А не считая их?

— Всех остальных будем бить (смеётся).

— Возвращаясь к предстоящей битве с Фроесом, вас объединяет не только желание завоевать титул в полулёгком весе, но и фентезийные прозвища. Ваше основано на трилогии «Властелин колец», Фелипе — японской манге Dragon Ball Z, по которой впоследствии сделали известную компьютерную игру в жанре файтинг. Знали об этом?

— Я не увлекаюсь подобным. Мне есть, чем заняться. Большую часть времени провожу в зале, а остальное время уделяю семье.

— Раньше вы говорили, что прозвище Фродо вам не нравится. Отношения к этому не изменили?

— Оно появилось во время выступлений в Bellator. Менеджер сказал, что имя и фамилия у меня слишком длинные, и американским болельщикам будет трудно это запомнить. Поэтому предложил взять никнейм. Я тогда занимался сгонкой веса, поэтому этот вопрос меня особо не заинтересовал. Сказал: «Выберите что-нибудь сами». Выхожу на бой и слышу «Фродо». Я тогда ещё не знал, что это вообще такое (смеётся). После шоу сразу полез в интернет, оказалось, персонаж «Властелина колец».

— Посмотрели фильм?

— Да. Но я не любитель фэнтези. Предпочитаю что-то более приближенное к реальности. Например, нравится фильм «Храброе сердце» с Мэлом Гибсоном в главной роли. Но в основном предпочитаю смотреть исторические ленты.

— Недавно ваш соотечественник Магомед Бибулатов сменил прозвище с Гладиатор на Чаборз (медведь-волк с чеченского). Не думали последовать его примеру и на титульную схватку выйти с новым никнеймом?

— Пока таких планов не было. На чемпионский поединок точно выйду как Фродо, а там посмотрим.

— Как показали прошедшие турниры, угловые играют важнейшую роль по ходу схватки. В прошлый раз вас секундировал действующий президент Eagle Fighting Championship Шамиль Завуров. В этот раз он также будет в вашей команде?

— Да, конечно. Компанию Завурову составят тренер по ударной технике Магомед Багандов, брат Магомед-Али Исаев, Магомед Алхасов. Эти четверо человек будут поддерживать меня и давать подсказки во время боя.

— Ваш двоюродный брат Хабиб Нурмагомедов не изъявил желания поддержать вас во время битвы с Фроесом?

— Хабиб вместе с братом Абубакаром сейчас находятся в США. Поэтому он не смог приехать.

— Недавно стало известно, что Нурмагомедов намерен заняться тренерской деятельностью. На ваш взгляд, у него есть задатки, чтобы стать хорошим наставником?

— На мой взгляд, Хабиб всегда и был тренером, пусть и неофициально. Когда он был рядом, то всем старался помогать: давал советы, наставлял, направлял.

— Как думаете, у Хабиба есть потенциал стать таким же великим тренером, как его отец Абдулманап Нурмагомедов?

— Мне кажется, да. Хабиб постоянно работает, каждый день находится в зале. Для Умара и Усмана он не только старший брат, но и тренер.

— Глава Fight Nights Камил Гаджиев выразил опасение, что Нурмагомедов может не преуспеть в роли наставника, так как будет слишком требовательным к своим подопечным. Вы согласны с таким мнением?

— Если у спортсмена есть желание, то Хабиб не отвернётся от него. Наоборот, будет по максимуму поддерживать его. Ведь Нурмагомедов сам всё пережил. Он помнит, как начинал сам, проливал пот в зале, и отлично знает, что нужно для достижения высоких результатов.