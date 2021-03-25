Экс-чемпион UFC дос Сантос выразил желание провести бой с Фёдором Емельяненко

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе бразилец Джуниор дос Сантос заявил, что желает провести поединок с легендарным бойцом смешанных единоборств россиянином Фёдором Емельяненко, который выступает в промоушене Bellator.
Экс-чемпион UFC дос Сантос выразил желание провести бой с Фёдором Емельяненко
  • РИА Новости

«Я большой поклонник Фёдора Емельяненко. Было бы здорово встретиться с ним. Я не знаю, какова его ситуация и бьётся ли он, но я знаю, что он сейчас в Bellator. Также интересен Райан Бейдер, который хотел бы увидеть нас в его лиге. Он тоже очень крутой парень. Реванш против Алистара Оверима тоже интересен. Это может состояться в Bellator или в любом другом месте», — цитирует дос Сантоса MMA Mania

Бразилец владел титулом чемпиона UFC в 2011—2012 годах.

Ранее сообщалось, что UFC уволил Оверима и дос Сантоса.

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