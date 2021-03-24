«Он хочет пойти по стопам своего отца»: Нурмагомедов потерял место в рейтингах UFC и решил стать тренером

Абсолютный бойцовский чемпионат исключил из своих рейтингов Хабиба Нурмагомедова. В связи с этим место россиянина на вершине списка лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий занял Джон Джонс, а его преемник в лёгком весе определится в мае. Непобеждённый чемпион объявил о намерении заняться тренерской деятельностью.

Исключение Хабиба Нурмагомедова из рейтингов UFC могло состояться значительно раньше. Российский боец объявил об окончании карьеры ещё после победы над Джастином Гэтжи в октябре, после чего неоднократно заявлял, что не намерен менять своё решение. Однако в это отказывался верить глава промоушена Дана Уайт, на протяжении неполных пяти месяцев пытавшийся переубедить одну из своих главных звёзд.

Функционер сделал многое, чтобы заставить чемпиона остаться, в том числе поставил россиянина во главу списка лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий (P4P). Тогда многие остались недовольны подобным развитием событий, особенно бывший обладатель первой строчки — самый молодой чемпион в истории организации Джон Джонс.

Таким образом, решение убрать Нурмагомедова из рейтингов Абсолютного бойцовского чемпионата можно считать свидетельством того, что промоушен оставил попытки устроить 30-й бой в карьере россиянина. Судя по всему, в ходе последних переговоров с бойцом были расставлены все точки над «i», вследствие чего Уайт и компания решили двигаться дальше. Как признался сам Хабиб, у него была возможность проводить так называемые денежные поединки, однако это его не заинтересовало.

Стоит отметить, что в ходе последних встреч Уайт вряд ли имел шанс сделать Нурмагомедову предложение, от которого тот не сумел бы отказаться. Дана наверняка мог выписать Хабибу рекордный гонорар в истории смешанных единоборств, но только в том случае, если бы тот согласился вновь подраться с Конором Макгрегором. Однако на UFC 247 Макгрегор потерпел сокрушительное поражение от Дастина Порье и лишил матчмейкеров возможности организовать долгожданный реванш в ближайшем будущем. Чтобы это имело смысл, ирландцу необходимо успешно завершить трилогию с американцем, но это удастся сделать не раньше июля.

Не исключено, что именно потенциальный ответный поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором был причиной того, что россиянин так долго оставался в рейтингах UFC после завершения карьеры. Уайт отдавал дань уважения и подтверждал заинтересованность в россиянине, одновременно подготавливая почву для реванша. В случае поражения Порье, его можно было бы провести уже летом. В таком случае присутствие Хабиба в табели о рангах ни у кого не вызвало бы вопросов.

Так или иначе, даже сейчас существует мнение, что Нурмагомедов ещё способен возобновить карьеру. Предполагается, что он может последовать примеру Жоржа Сен-Пьера и в будущем попытаться стать чемпионом в двух дивизионах. Так, канадец отсутствовал почти четыре года и вернулся только в тот момент, когда в среднем весе титулом владел Майкл Биспинг.

На протяжении большей части карьеры в UFC англичанин чередовал победы с поражениями и являлся более чем заурядным бойцом на фоне предшественников. При этом шанс побороться за пояс он получил в качестве четвёртого номера рейтинга и только потому, что Крис Вайдман был травмирован. И это если не считать его крайне спорной победы над Андерсоном Силвой.

Предполагается, что Нурмагомедов может взять паузу и вернуться в том случае, если титул в дивизионе до 77 кг окажется у более удобного для него соперника. На данный момент званием владеет Камару Усман, битва с которым кажется маловероятной. Во-первых, многие считают нигерийца менее техничной, но более атлетичной версией самого россиянина, вследствие чего сражение может стать тяжёлым испытанием для Орла. Во-вторых, сам полусредневес признавался, что никогда не подерётся с Хабибом, так как относится к нему как к брату. И это неудивительно, ведь оба являются мусульманами, довольно тесно общаются и сотрудничают с одним менеджером — Али Абдель-Азизом.

Однако на данный момент Нурмагомедов намерен сосредоточиться на руководстве собственного промоушена Eagle Fighting Championship и параллельно планирует заниматься тренерской деятельностью. Как признался его бывший партнёр по American Kickboxing Academy Люк Рокхолд, экс-чемпион в лёгком весе выразил желание помочь ему с подготовкой к возвращению в клетку.

«Теперь он примеряет на себя роль тренера. Он сказал мне: «Ты не сможешь стать мастером, не сможешь стать боссом. Мне нужно тебя натренировать». И вот он наседает на меня, хочет тренировать. Он хочет сыграть значительную роль в моём возвращении. Довольно забавно видеть Хабиба в этом свете. Он нацелен на титул «Тренер года». Вот чего он хочет: стать следующим великим тренером, пойти по стопам своего отца, продолжить его дело», — признался Рокхолд TMZ.

В 2015 году Рокхолд считался одним из сильнейших бойцов UFC. В декабре он взял верх над Вайдманом и стал чемпионом в среднем весе, а также поднялся на третью строчку в рейтинге P4P. Однако уже в июне сенсационно уступил нокаутом Биспингу, после чего выиграл лишь один из последующих трёх боёв. В июле 2019-го Люк проиграл будущему обладателю пояса в полутяжёлом весе Яну Блаховичу и заработал перелом челюсти.

По словам Рокхолда, его следующая битва состоится в конце лета, вследствие чего у него будет достаточно времени на работу с Нурмагомедовым. Однако существует ряд нюансов. Американец уже давно не тренируется в AKA, а последний лагерь проводил в Sanford MMA и центре RVCA. К тому же основные проблемы Люка кроются в боксе, а в этом аспекте Хабиб вряд ли сможет ему помочь, разве что заставит американца изменить свой стиль и больше использовать борцовские качества.

Сотрудничество с Рокхолдом может стать своего рода пробой пера для Нурмагомедова, планирующего пойти по стопам отца и стать великим тренером. Безусловно, уже сейчас можно оценить его влияние на Ислама Махачева, братьев Умара и Усмана Нурмагомедовых, но работа с опытным бойцом — абсолютно иной опыт. И если у Хабиба получится реанимировать карьеру Люка, это будет серьёзным достижением и позволит с ходу рассматривать его как одного из самых перспективных специалистов в мире ММА.

В этом случае Нурмагомедов сможет рассчитывать на работу не только с молодыми и перспективными бойцами из Дагестана, но и действующими звёздами ММА. Пример Рокхолда может вдохновить их обратиться к нему не только за парой уроков по борьбе, но и попросить полностью руководить тренировочным процессом. Как заметил президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев, единственная проблема может быть в высоких требованиях Хабиба. Экс-чемпион в лёгком весе наверняка будет строго относиться к подопечным и требовать от них соответствия собственным высоким стандартам. С этим у некоторых спортсменов могут быть проблемы.