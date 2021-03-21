Фергюсон приравнял уход Нурмагомедова из спорта к поражению

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Тони Фергюсон обратился к менеджеру бывшего чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азизу.

«Али, я принимаю то, что твой клиент Хабиб словесно постучал. 29:1. Это смешанные единоборства, а не джиу-джитсу. Придерживайтесь намеренного уклонения от поединка», — написал Фергюсон в своём Twitter.

32-летний россиянин объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. 19 марта 2021 года глава UFC Дана Уайт официально подтвердил, что российский боец завершил карьеру.

Ранее Нурмагомедов заявил, что очень доволен своей карьерой.