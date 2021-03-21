Фергюсон приравнял уход Нурмагомедова из спорта к поражению

Короткая ссылка
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Тони Фергюсон обратился к менеджеру бывшего чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азизу.
Фергюсон приравнял уход Нурмагомедова из спорта к поражению
  • Reuters

«Али, я принимаю то, что твой клиент Хабиб словесно постучал. 29:1. Это смешанные единоборства, а не джиу-джитсу. Придерживайтесь намеренного уклонения от поединка», — написал Фергюсон в своём Twitter.

32-летний россиянин объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. 19 марта 2021 года глава UFC Дана Уайт официально подтвердил, что российский боец завершил карьеру.

Ранее Нурмагомедов заявил, что очень доволен своей карьерой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить