Нурмагомедов: я очень доволен своей карьерой, мне нечего доказывать

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов высказался о решении завершить карьеру.

«Когда у тебя есть сила, ты лучший в мире, известный и у тебя есть деньги, отказаться от всего этого очень трудно. Возможно, люди никогда меня не поймут. Но я очень надеюсь, что они поддержат моё решение. У всех своя точка зрения. На мой взгляд, мне надо остановиться, потому что я чувствую, что каждый мой бой, тренировочный лагерь отнимают годы у моей матери. Что мне остаётся? Я пришёл в этот спорт, чтобы показать, кто я, и стать лучшим. Я чемпион мира, защищал титул трижды, выиграл главный бой в истории UFC. Что ещё мне остаётся? Только бои ради денег. Они мне не нужны. Я очень доволен своей карьерой, мне нечего доказывать. Я добился всего в этом спорте, мне больше нечего делать», — заявил Нурмагомедов в интервью для ESPN.

32-летний россиянин объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. На профессиональном уровне Нурмагомедов одержал 29 побед в 29 боях.

Ранее Макгрегор указал Нурмагомедову на невысокое количество нокаутов в карьере россиянина.