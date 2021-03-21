Макгрегор указал Нурмагомедову на невысокое количество нокаутов в карьере россиянина

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор обратился к бывшему обладателю титула в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.

«Восемь нокаутов в 30 боях — ни о чём. Не забывай об этом, плюшевый мишка», — написал Макгрегор в своём Twitter.

24 октября 2020 года, после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, 32-россиянин объявил о завершении карьеры. Нурмагомедов одержал 29 побед в 29 боях. В октябре 2018 года Хабиб досрочно победил Макгрегора, применив удушающий приём.

Ранее Нурмагомедов посетил турнир UFC Vegas 22 и помогал Холланду.