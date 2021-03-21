Нурмагомедов посетил турнир UFC Vegas 22 и помогал Холанду

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Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, завершивший карьеру в статусе чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе, присутствовал на турнире UFC Vegas 22.
Нурмагомедов посетил турнир UFC Vegas 22 и помогал Холанду
  • РИА Новости

Главным событием вечера был поединок между Дереком Брансоном и Кевином Холландом. Угол Холланда находился около стола, за которым сидел Нурмагомедов. Холланд после каждого раунда обращался к россиянину, а тот в свою очередь давал ему советы. Но Холланд победить не смог, проиграв Брансону единогласным решением с судей.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. 19 марта президент UFC Дана Уайт объявил, что россиянин не вернётся к боям.

Ранее Макгрегор отреагировал на официальное завершение карьеры Нурмагомедова.

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