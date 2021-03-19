Макгрегор отреагировал на официальное завершение карьеры Нурмагомедова
- Reuters
«Счастливой пенсии, парень. Никогда не забывайте, кто вошёл в игру и создал вас. Прямо из моих больших ирландских яиц. Помните, ребята: если вы так сильно ненавидите сгонку веса, то всё, что вам нужно сделать — это подняться в категорию выше. Да благословит Бог», — написал Макгрегор в своём Instagram, опубликовав совместное фото с российским бойцом.
Напомним, что Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018 года.
Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Гэтжи на турнире UFC 254 в октябре 2020 года. Глава UFC Дана Уайт подтвердил решение россиянина 19 марта. За свою карьеру Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения в MMA.
Ранее Александр Шлеменко прокомментировал новость об официальном завершении карьеры Нурмагомедова.