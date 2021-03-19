Макгрегор отреагировал на официальное завершение карьеры Нурмагомедова

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Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор высказался об официальном завершении карьеры чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Макгрегор отреагировал на официальное завершение карьеры Нурмагомедова
  • Reuters

«Счастливой пенсии, парень. Никогда не забывайте, кто вошёл в игру и создал вас. Прямо из моих больших ирландских яиц. Помните, ребята: если вы так сильно ненавидите сгонку веса, то всё, что вам нужно сделать — это подняться в категорию выше. Да благословит Бог», — написал Макгрегор в своём Instagram, опубликовав совместное фото с российским бойцом.

Напомним, что Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018 года.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Гэтжи на турнире UFC 254 в октябре 2020 года. Глава UFC Дана Уайт подтвердил решение россиянина 19 марта. За свою карьеру Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения в MMA.

Ранее Александр Шлеменко прокомментировал новость об официальном завершении карьеры Нурмагомедова.

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