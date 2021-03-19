Шлеменко — о завершении карьеры Нурмагомедова: видимо, Уайт не предложил $100 млн
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«Хоть сегодня и объявили официально о завершении карьеры Хабиба, но толком ничего не изменилось. Всё к этому шло», — цитирует Шлеменко «Чемпионат».
Он отметил, что по поводу карьеры Нурмагомедова всё стало понятно после последнего боя россиянина с Джастином Гэтжи, после которого он и объявил о завершении выступлений.
«Все ждали возвращения? Это же его жизнь и его решение. Видимо, Дана Уайт не предложил $100 млн, чтобы вернуться. Сумма огромная! Предложить такие деньги за один бой очень сложно», — добавил Шлеменко.
Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Гэтжи на турнире UFC 254 в октябре 2020 года. Глава UFC Дана Уайт подтвердил решение россиянина 19 марта. За свою карьеру Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения в MMA.
Ранее Тони Фергюсон прокомментировал решение Нурмагомедова завершить карьеру.