Шлеменко — о завершении карьеры Нурмагомедова: видимо, Уайт не предложил $100 млн

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко прокомментировал новость об официальном завершении карьеры чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Хоть сегодня и объявили официально о завершении карьеры Хабиба, но толком ничего не изменилось. Всё к этому шло», — цитирует Шлеменко «Чемпионат».

Он отметил, что по поводу карьеры Нурмагомедова всё стало понятно после последнего боя россиянина с Джастином Гэтжи, после которого он и объявил о завершении выступлений.

«Все ждали возвращения? Это же его жизнь и его решение. Видимо, Дана Уайт не предложил $100 млн, чтобы вернуться. Сумма огромная! Предложить такие деньги за один бой очень сложно», — добавил Шлеменко.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Гэтжи на турнире UFC 254 в октябре 2020 года. Глава UFC Дана Уайт подтвердил решение россиянина 19 марта. За свою карьеру Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения в MMA.

Ранее Тони Фергюсон прокомментировал решение Нурмагомедова завершить карьеру.